Ni Black Friday ni Bonos al consumo. Dos semanas sin clientes en los comercios

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Empieza la semana grande del Black Friday, los descuentos que empezaron hace diez años en grandes cadenas y compra on line pero que se han acabado extendiendo a todas las superficies de comercio. También al comercio local que, en Burgos, ha perdido fuelle en los últimos dos años. «No es lo más acertado hacer coincidir el Black Friday con los Bonos al Consumo, nunca tendrían que haber coincidido», explica la portavoz de los establecimientos de textil y equipamiento de la persona de la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos (FEC), Meritxel Mérida.

De esta manera, los comercios locales de proximidad apuestan por el Black Friday en función de como esta su entorno. «A mí en el centro estoy en una calle en la que todas las grandes firmas apuestan fuerte por él y no me queda más remedio que hacerlo, te obliga el contexto y las grandes cadenas», señala Mérida. En otros espacios no tienen tanta presión y, al coincidir con los Bonos al Consumo, se nota el descenso de adhesiones a la campaña del Black Friday. Algo que notan en Gamonal. «El año pasado, en el que también coincidieron los bonos, y algunos comercios adheridos al Black Friday pero en la campaña de este año se ha desinflado y se nota que han caído muchos», explica el técnico de la Asociación comerciantes Zona G, Borja García.

Esto conlleva que con bonos y sin bonos, los clientes están esperando a ver si pueden unir ambas ofertas. De esta manera las tiendas han estado vacías. «Durante las ultimas dos semanas ha estado todo muy parado, se han perdido estas dos semanas previas en las que se tenían que haber terminado los bonos al consumo y evitar unirlos al Black Friday», reivindica Mérida. En la misma linea se expresan los comercios de Gamonal que desdicen lo que el exconcejal de Comercio, Raul Martínez, expuso al abordar esta campaña que muchos comerciantes prefieren estas fechas cercanas a la Navidad porque ayuda al comercio local a competir con las grandes cadenas. «Nosotros lo que hemos hablado antes del Black Friday hay una minoría muy pequeña que esté de acuerdo con hacerlos coincidir con esta campaña o con la Navidad porque es un momento donde no hace falta un estimulo de compra que si se necesita a finales de septiembre u octubre», sostiene García.

De hecho la coincidencia hace que, quien pueda, opte por mantener solo los bonos. «Está claro que a efectos de comercio los bonos no es un descuento, es en realidad para el cliente porque tu cobras lo mismo, y en el Black Friday sí aplicas descuento pero al final todas estas medidas persiguen que haya público todo el año», explica desde la FEC.

En cuanto al funcionamiento de los bonos reconocen que «se notó mucho al principio, pero luego ya llevamos dos semanas de valle», explica Meritxel Mérida. Desde Zona G defienden que «es la mejor campaña que se ha hecho en la historia de la ciudad para el comercio porque es una ayuda directa, los comerciantes los reciben rápidamente y se nota luego pero no en estas fechas», explica.

Estas campañas, igual que el viernes negro que se celebrará el próximo 29, tienen una mayor repercusión en los establecimientos de equipamiento de la persona con venta de ropa, calzado y complementos aunque, poco a poco, se ha ido extendiendo a todo tipo de comercio. Especialmente en los bonos al consumo. «Cuando empezaron los primeros a penas éramos unos pocos , ahora hay comercios de todo tipo y muy diversos e incluso peluquerías, centros de estética...», explican. Y aseguran que los pagos y la plataforma «funcionan correctamente y en tiempo» lo malo ha sido la elección de fechas para todos ellos.

En cuanto al Black Friday es una promoción importada, que se originó en Estados Unidos para iniciar la campaña de Navidad con descuentos, pero que ya se ha asentado en todo el mundo y en España. Los estímulos de compra se disparan especialmente en el mundo virtual que es donde más desarrollo ha tenido, aunque luego se ha extendido por los elementos publicitarios de tiendas físicas y soportes publicitarios del entorno urbano.

Aún con todo las compras on line siguen creciendo. Según el Estudio eCommerce 2024 de IAB Spain, el número de personas que compran on line está en máximos históricos. El 72,3% de la población española entre 16 y 74 años ha realizado alguna compra en internet. Son, en total, 26,2 millones de consumidores de los que la gran mayoría estarán esperando la fecha del Black Friday.