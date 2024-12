López reconoce que debió ser «más diligente» con la recaudación del dinero de las tarjetas de autobús

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, José Antonio López (PP), ha reconocido que debió ser «más diligente» en la tramitación del expediente de penalidades abierto contra Prepay, la empresa encargada de recaudar el dinero de las tarjetas de autobús municipal, que adeuda a las arcas municipales la cantidad de 855.000 euros. Aquel expediente se abre a partir del mes de abril, cuando los impagos ascienden a más de 500.000 euros y caducó sin que la empresa presentase alegaciones.

López descarta dimitir por este asunto. «Lo he dicho por activa y por pasiva, no, no pienso dimitir», han sido sus palabras tras dar a conocer las conclusiones de una investigación interna realizada por la Secretaría Municipal, en la que se pone de manifiesto que siquiera se debió firmar el contrato actual en enero de 2024, tras la decisión tomada en un consejo de administración de diciembre de 2023.

En relación con esa falta de diligencia, el edil del PP justifica que se tenía el temor desde los servicios técnicos que «si imponíamos esas penalidades, la empresa podía ir a quiebra».

El vicesecretario, que firma el informe, concreta que la firma zaragozana ya entonces acumulada «varias liquidaciones pendientes al Ayuntamiento», una circunstancia de la que no se advirtió al Consejo de Administración, órgano de gobierno que cuenta con cuatro representantes del grupo Popular, cuatro del PSOE y uno de Vox.

López ha expuesto que en esas conclusiones que desde el primer contrato con Prepay Technologies (2019-2021) para la recarga y venta de las tarjetas de autobús, se consolidó una situación de hecho de incumplimientos de los plazos para efectuar las liquidaciones. «A falta de reacción -ni consta ni se ha alegado- por parte del Smyt esta situación fue a más y se agravó y lo que inicialmente fueron unos pocos días de demora en el ingreso de las recaudaciones quincenales, llegarían hasta los 547.650 euros, que se adeudaban a fecha de diciembre de 2023», recoge el informe, una fecha en la que ya se había dado el visto bueno del consejo a la adjudicación del contrato.