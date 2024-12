La agencia de Burgos que compite de tú a tú en Tik Tok con las multinacionales del marketing digital

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La agencia Geotelecom lleva años a la cabeza del marketing digital desde que en 2015 empezaba a despuntar desde una pequeña oficina en Villafría. Entonces Google Shopping despuntaba y en ello se especializaron. Ahora tientan todos las plataformas y como entonces, despuntan a nivel nacional. La agencia burgalesa sigue siendo independiente y ahora empieza a dominar los nuevos lenguajes. Un ejemplo es su especializacion en redes y, especialmente, en Tik Tok.

La agencia burgalesa ha sido una de las finalistas en los Tik Tok Ad Awards España que se celebraron hace unas semanas. «Es curioso que éramos la única agencia independiente frente a las grandes multinacionales del sector», explica el gerente de Geotelecom, Jorge Arias. La compañía ha sido finalista en dos categorías: Greatest Performance con la campaña de Druni y Greatest Small Business con Padel Market.

En la primera categoría se premia las creatividades, estrategias de campaña innovadoras y que aporten un enfoque Tik Tok para tener buenos resultados. Aquí se seleccionó diez anuncios. Al de la agencia burgalesa se sumaba la campaña de la serie Yellowstone, Domino’s Pizza o Ikea, Leroy Merlín o Mediamark. Ganó Samsung un anuncio ideado por NIHAO Agency y Starcom (Publicis). Entre los finalistas las grandes agencias del sector como Kart, Labelium o Making Science que incluso cotiza en bolsa.

Arias reconoce que Tik Tok se está convirtiendo en un fenómeno más allá de los videos. «Como buscador es una herramienta que tiene un impaccto en ventas muy considerable y ahora se esta desarrollando un Tik Tok Shop que incluso será beneficioso para el comercio físico como lo está siendo Instagram», apunta.

No es su único logro. Está ubicada entre el Top 50 de Agencias Sem de ‘Marketing4Ecommerce’ y es la única compañía que no se ha bajado del top cinco desde que se hace la lista aunque «estamos cuartos y ya nos han comunicado que estamos en el top 5 desde que se hace la lista», afirma. Aquí, también, compiten con gigantes como Webimpacto (dos oficinas en España, en Polonia y Serbia) , Labelium (23 oficinas en 14 países), Adsamurai (340 trabajadores y oficina en cuatro países) están por delante de la empresa burgalesa.

La agencia, con sede en el Polígono de Monte de la Abadesa, también ha reducido parte del personal por el impacto que la Inteligencia Artificial ha tenido en su trabajo. «Aplicar la IA a los procesos más automáticos hemos reducido las previsiones de ampliación de plantilla porque muchos de los procesos que nos llevaban mucho tiempo ahora son automáticos», explica. Geotelecom, a lo que se añaden sus filiales como la tienda on line Superpet de productos para mascotas y otras aventuras empresariales vinculadas al marketing digital, emplea a 80 personas.

Se ha convertido, además, en una agencia 360 grados donde no solo se gestiona la publicidad en Google sino que «se ofrece una consultoría completa desde un diagnóstico del negocio a la automatización del marketing y el posicionamiento de pago y orgánico», explica. Y en el entorno en el que se mueven las redes ya no es solo de consumidor a empresa sino de negocio a negocio. «Con la digitalización de las empresas esta empezando a generarse la venta entre empresas donde ahora hay que prepararse para distribuir, vender y publicitarse a través de internet con lo que se necesita contar con una digitalización del catálogo, un market place porque ya no se vende entre empresas al margen de la red».

La visión internacional se mantiene con un asentamiento claro de Geotelecom en México. Cuentan con una oficina para el mercado sudamericano de seis trabajadores. Y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en función de las necesidades que surgen en el día a día de la oficina.

«A veces aparecen necesidades que no podemos solventar con ninguna herramienta, pues tenemos a gente muy creativa, que trabajan muy bien, que saben de lo suyo, conocemos nuestra necesidad, y creamos una aplicación para resolver esas necesidades», explica Jorge Arias.

Así han desarrollado nuevas pequeñas empresas dos ya en proceso de implantación como son Lighthouse Feeds para gestionar feeds y márgenes de beneficios en todos los portales de ventas y producto por producto. Se añaden otros proyectos como Nubebits y otras cuatro iniciativas vinculadas al ecommerce en el que Geotelecom es el pez pequeño que nada más rápido entre un mar de tiburones del marketing digital.