Burgos al borde de una huelga de terrazas. La aplicación de la ordenanza divide a hosteleros y Ayuntamiento

El conflicto sobre las terrazas de los establecimientos de hostelería de Burgos amenaza con ensombrecer las navidades en la ciudad de Burgos. La falta de respuesta ante los requerimientos de información y la falta de resolución a expedientes de solicitud que tendrían que haber sido resueltos hace ya varias semanas, han llevado al límite a los hosteleros. Amenazan huelga.

Esa es la sensación con la que la reunión celebrada ayer entre los empresarios afectados finalizaron. "Hay mucho descontento, hay muchas dudas, mucha incertidumbre y no puedo negar que en esa reunión se barajó la huelga", reconoce el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Enrique Seco.

Un runrún que esta mañana ha tratado de apaciguar el concejal responsable de Licencias, José Antonio López que, conocedor del contenido de la reunión de ayer en el que se apostaba por hace parones sectoriales, llamó al presidente de la Federación "a primera hora" para convocar una "reunión de urgencia" en la que persigue "dar respuesta a las cuestiones suscitadas en la reunión de ayer". El encuentro, que se celebrará mañana por la tarde, será "una reunión abierta, a la que están invitados todos los afectados con la que esperamos que se nos de respuesta a todas las dudas y esa es la intención del Ayuntamiento", señaló al respecto Seco.

El sector está molesto porque de las 642 licencias solicitadas para instalar las terrazas conforme a la nueva ordenanza y presentadas el pasado mes de mayo aún hay, según los hosteleros, 300 propuestas sin resolver. Mientras tanto, agentes de Policía Local han empezado a inspeccionar la situación de estas áreas de los locales de hostelería que ocupan parte del suelo público. En la última semana del mes de noviembre agentes, organizados en seis grupos de cuatro efectivos cada uno revisan toda la ciudad para comprobar que se cumple la norma. "Pero, sin tener una resolución del Ayuntamiento, no sé si mi terraza está autorizada o no, si cumplo requisitos y tengo que hacer una adaptación porque seguimos pendientes", señala el presidente de los hosteleros.

Disparidad de criterios

Algunos hosteleros a título particular se preguntan "porqué hay un criterio diferente entre unas zonas y otras". Especialmente en el centro histórico. En la calle San Gil se ha denegado terraza, también algunas han sido resueltas d emanera negativa en San Lorenzo mientras que en la calle Avellanos se mantienen. "Comprendemos que hay que adecuarse a las normativa sobre accesibilidad, y si hay que hacer cambios se hacen, en eso no hay discusión, pero los criterios técnicos no sabemos porqué una terraza tiene dos y otra cuatro, parecen más una cuestión arbitraria porque desconocemos el criterio", asegura Enrique Seco.

Apuntan que aún está pendiente la ubicación del suelo podotáctil "que debe colocar el Ayuntamiento" y es de obligado cumplimiento para facilitar la identificación de estos espacios a personas ciegas. Tampoco saben a ciencia cierta y de manera oficial "cuántas licencias se han resuelto si es que se ha resuelto alguna", concluye el presidente de los hosteleros.

La gota que ha colmado el vaso es que sin tener noticias de todos estos requerimientos se haya iniciado el proceso de vigilancia policial. En la reunión sectorial celebrada el pasado martes asistieron unos 70 empresarios afectados por la situación y la convocatoria de huelga, dejar a Burgos sin terrazas en plenas Navidades, sonó con fuerza. Habrá que esperar para saber si el intento de contención del concejal López aclara la incertidumbre y rebaja el malestar del sector.