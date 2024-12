Benavente, sobre el Diálogo Social municipal: "Lo que funciona es mejor no tocarlo"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Miguel Ángel Benavente, representante de la patronal burgalesa, tercera pata del Diálogo Social municipal, sostenido hasta la fecha entre empresarios, sindicatos y Ayuntamiento, confía en el mantenimiento de esta "herramienta", más aún ahora con Vox fuera del equipo de Gobierno, ya que la formación verde rechazaba la pervivencia del acuerdo por considerarlo innecesario.

El presidente de FAE recordaba al respecto que "brinda tranquilidad y protección a los más vulnerables", por lo que, concluía: "Lo que funciona es mejor no tocarlo".

Con el foco puesto en la Administración local, Benavente aprovechaba el balance anual con el que la agrupación que lidera despide cada ejercicio para enviar un par de recados a la alcaldesa, Cristina Ayala. Y es que en su opinión, por encima de otros intereses y proyectos, el Ayuntamiento debe priorizar la generación de suelo industrial que permita nuevas inversiones futuras.

«Creo que esa es la primera labor, planificar. Siempre se ha dicho que las familias no tienen que tener miedo a endeudarse para dar formación o educación a sus hijos. Pues los ayuntamientos no deberían tener problema en hacerlo para disponer de terrenos que permitan la implantación de empresas», indicaba, para referirse al Parque Tecnológico -todavía en obras- como la segunda necesidad perentoria, consciente, eso sí, de que esta no es competencia directa del los responsables municipales.

«El futuro de Burgos dependerá del acierto que tengamos para incorporar empresas a ese polígono. Lo que estaba pensado ya no tiene sentido», advertía, convencido de la importancia de ajustar la oferta a la demanda del mercado y de la exigencia de quienes se interesen por venir de un suministro energético adecuado, «que es algo de lo que tenemos cierto déficit y ya hay proyectos que se están escapando», lamentó. Señalaba como ejemplo lo ocurrido en el polígono de Villagonzalo Pedernales, estancado durante años pese a que «ha habido empresas logísticas que querían establecerse allí pero no podían por falta de potencia».