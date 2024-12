Tráfico ve «muy preocupante» el aumento de positivos por drogas

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La presencia de drogas al volante se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los responsables de Tráfico en Burgos. Sobre todo, porque es un problema que va a más, tal y como se desprende de los datos de controles que realiza la Guardia Civil de Tráfico. Los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos así lo indican. Así, en el año 2023 se realizaron 539 denuncias por haber dado positivo en drogas, mientras que este año, a falta de los últimos días de este mes de diciembre, se han superado ya esos datos, con 594 positivos.

Por contra, en los controles de alcoholemia la tendencia es a la baja. Si durante el pasado año se tramitaron 698 denuncias por dar positivo en alcohol, este año se cerrará con algo menos de 600, 590, según las cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno. Lo cierto es que, como señala el director provincial de Tráfico, Raúl Galán, «en el 2023 hubo muchas tasas positivas de alcohol y muchísimas de drogas y en el 2024 hay unas pocas menos de alcohol y muchísimas más de drogas».

Y es que, constata, «está subiendo». Ya pasó el «boom» de la pospandemia, donde se experimentó un repunte tras las restricciones. Ahora el escenario es que cada vez hay más conductores que se ponen al volante habiendo consumido drogas, sobre todo THC -hachís y marihuana- y cocaína. Aunque este tipo de drogas es la más habitual que se detecta en los controles que realiza la Guardia Civil de Tráfico, cada vez es más frecuente la detección de drogas sintéticas, y aunque en algunos casos no se detectan por las máquinas, en los análisis que se realizan en los laboratorios se constata cada vez más presencia de este tipo de sustancias.

No obstante, las máquinas q que utiliza actualmente la Guardia Civil han evolucionado mucho. «Las que disponemos ahora son muy rápidas, más precisas y no son tan invasivas como las que las primeras que teníamos», señala Galán. Añade que esos conductores que lo hacen esas circunstancias, en algunos casos acuden así a sus puestos de trabajo, con el consiguiente peligro que puede llevar si trata de empleos con maquinaria.

En todo caso, se trata de un consumo de drogas al volante que «nos tiene muy preocupados» porque ya no es no un problema que se circunscribe al tráfico sino que es de ámbito social, con «un consumo generalizado». Además, añade el director provincial de Tráfico, «tenemos preocupación» por el consumo de psicofármacos, que también ha crecido desde la pandemia. «Sabemos que en la pandemia hubo muchos problemas de salud mental a la gente se le ha recetado muchísimo este tipo de medicamentos que afectan a la conducción», apunta. Y recuerda que estos medicamentos llevan un pictograma que advierte de que no pueden conducir, y así lo recuerdan los médicos de Atención Primaria.

Un problema que no solo es entre la gente joven, que está más asociado a los fines de semana. También se ha constatado el consumo entre semana, por los resultados de los controles realizados, entre gente de más edad. «Cuanto más edad tiene la persona que da positivo más repartido entre los días de la semana está o sea, que estábamos hablando ya de un consumo habitual y diario prácticamente», explica el director provincial de Tráfico, por lo que se está ya hablando de «una tolerancia social» a según qué sustancias que «parece que son inocuas y no lo son».

Además, recuerda Galán, los positivos en drogas que se sacan en los controles se hace de muchas menos pruebas que las que se realizan para los controles de alcoholemia. «Los positivos de drogas salen de muchísimas menos pruebas que se realizan, son mucho más selectivas, es una prueba más lenta», explica Galán, por lo que se realizan a «tiro hecho», es decir, que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Burgos pueden realizar al mes cerca de 2.000 pruebas de alcoholemia, mientras que de drogas se realizan cerca de medio centenar. Pero el porcentaje de positivos en drogas es muy elevado. Es cierto, que los agentes de Tráfico están «adiestrados» para prever que un conductor está bajo los efectos de alguna droga.

De los 15 accidentes mortales, con un total de 17 fallecidos, que se han producido este año en las carreteras de la provincia, en al menos tres la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas estaba detrás. Aunque no es un porcentaje muy elevado dentro del total, el director provincial de Tráfico se muestra más preocupado con los datos que arroja a nivel nacional el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El último estudio publicado del año 2023 señala que de las más de 800 autopsias que realizaron a fallecidos en accidentes de tráfico, el 53% llevaban niveles de positivo de alcohol o drogas o de las cosas a la vez. Se trata de un porcentaje «espectacular, o sea más de la mitad y además es que es una cifra que va poco a poco en aumento».

El director provincial de Tráfico indica que es «más que un problema de seguridad es un problema de salud pública lo que tenemos». No es nueva la reflexión sobre aquellos conductores reincidentes a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En estos casos se trata de alguien que tiene un adicción, por lo que «la idea es articular de alguna manera mediante un convenio la posibilidad de que cuando nosotros detectemos estas cuestiones derivar a esas personas a los servicios sociales para que tengan un plan en un proyecto de rehabilitación». Mientras, esta persona tendría el permiso de conducir en suspenso, hasta que vuelva a estar rehabilitada.

Ha habido algún contacto con la Junta, pero se trata de un plan de actuación que se tendría que extender nivel nacional, con todas las comunidades autónomas, lo que hace que sea algo complejo y de lento desarrollo.