El comercio local avisa: «Cuando la gente vea que la calle se queda a oscuras, sabrá lo que ha perdido »

El comercio de proximidad esta en un momento critico. Los sucesivos cierres que se advierten en el centro y las jubilaciones que no encuentran relevo, el reto de competir contra grandes cadenas con la ventaja del servicio personalizado y el reto de la venta on line con la dura competencia de las grandes plataformas llevan al comercio de proximidad a una situación critica. El sector pide apoyo al cliente primero y dialogo y coordinación a las administraciones. «Deberíamos reunirnos todas las asociaciones comerciales y todas con la concejalía de Comercio para planificar una estrategia a un año vista con todas las iniciativas como los bonos y hacerlo todo de una manera planificada», propone Patricia Gil.

De cara al cliente también mostrar las ventajas del comercio de proximidad. El expectativa versus realidad de las plataformas de venta no se da en estos comercios. «Hay que reivindicar el trato personalizado, el servicio de atención al cliente único donde puedes tocar el producto, probártelo, te lo ajustan, te lo puedes llevar y luego devolver si no te termina de convencer... Es un servicio que deberíamos recordar al cliente que existe y que en otros puntos no lo tienen», propone Borja García desde Zona G.

Recuerda Meritxel Mérida, portavoz del equipamiento de la persona en la FEC cree que «el pequeño comercio necesita que la gente se conciencia, cuando la calle se quede a oscuras entonces el cliente se dar cuenta lo que ha perdido», explica. Producto de calidad, asesoramiento y valor añadido de quienes realizan actividad en las pequeñas tiendas que piden se tenga en cuenta por los clientes. También su papel en definir la personalidad de una ciudad. «Si solo quedan las grandes cadenas que hacen sus tiendas igual en todas parques, y no queda el comercio local que te hace diferente y original todas las ciudades serán parecidas», sostiene Gil.

En esa reunión y planificación esperan contar con una renovación de los Bonos al Consumo que, finalmente, es abonaron antes de terminar el año 2024. «Los bonos funcionan bien, pero lo harán mejor si es al principio de temporada y no solapar con black friday o campaña de Navidad porque pierde su efecto aunque te de a conocer», apunta Merida.