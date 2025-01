Exigen cubrir las cinco bajas de la Escuela Infantil Santa María la Mayor

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de personal obliga a trabajadores y familias de la Escuela de Educación Infantil Santa María la Mayor a volver a tirar de pancarta y protesta en a la calle. El centro vuelve a tener problemas para cubrir las bajas de personal. Tienen cuatro vacantes de personal técnico y una plaza de personal de servicios sin cubrir. Atienden a 116 pequeños de cero a tres años. Es la escuela infantil más grande de Castilla y León. Con ocho aulas «difícilmente pueden cubrir el ratio mínimo si tiene que haber dos técnicos por aula y no se cubren las bajas ni las vacantes», explica la presidenta del comité de personal de Educación, Elena Pascual.

«Tenemos una falta de personal constante con una plaza sin cubrir desde el 16 de octubre, desde el 7 de noviembre otra baja larga sin cubrir y de ahí un traslado sin que se haya buscado un sustituto y ya la semana pasada una baja», explica Montse Modamio, técnico de educación infantil en el centro. Una situación de falta de personal que no es nueva. En septiembre de 2022 ya protagonizaron protestas por no poder asumir el periodo de adaptación al faltar el personal mínimo.

A la falta de cuatro técnicos se une también la dificultad de contar con las plazas de Personal de Servicios cubiertas. «Este área está de pena en el centro, ha venido una pero estamos pendiente de otra», explican. Cuentan con tres plazas asignadas para esta categoría profesional. Esto no termina de repercutir en la atención a los pequeños pero el personal afronta con dificultad el día a día. «A los niños no se les puede dejar de atender, no se puede dejar sin limpiar las aulas, no podemos dejar sin limpiar sábanas o baberos, los niños son muy pequeños, necesitan una atención personalizada, siempre están atendidos pero tenemos una presión y un sobreesfuerzo que nos genera muchas bajas», lamenta Loli Medina otra de las técnicos del centro que asumen una carga de trabajo superior a la establecida por ley.

La situación de la Escuela Infantil de Santa María la Mayor no es única. «Hay falta de personal de servicios en centros de Burgos, en los institutos se está sufriendo mucho especialmente en la provincia», explicó tras la concentración Elena Pascual. Señaló que en el centro de secundaria de Lerma tienen reconocidos dos personas de servicio y solo hay uno, en el centro educativo de Roa sólo tiene cubiertas tres plazas de cuatro. En Briviesca también tiene menos personal de servicios de los que tiene reconocidos...

«Es una situación generada a raíz de la dejadez de la consejería de Educación que no da salida a las autorizaciones de la Delegación Provincial de Educación para cubrir plazas en los centros de la capital y la provincia», explican desde el comité de personal. Añaden además que «la infradotación de la propia delegación de Educación, con sobrecarga de su plantilla demuestra que son menospreciados por la Consejería y son considerados una delegación de segunda», expusieron en un comunicado leído durante la protesta.

Aseguran que cuando piden explicaciones por esta situación apuntan que «la bolsa no hay, se ha dejado pasar, la gente no viene de bolsa y tarda más en llegar y todo esto se ve retrasado porque no hay un presupuesto en la Junta con lo que estamos descubiertos totalmente», señaló.

La situación es crítica en más centros y no solo en el centro infantil de Santa María la Mayor. «Exigimos que se cubran las plazas vacantes porque se avecinan más movilizaciones». Es que esta no será la ultima. «Si nada se resuelve iremos a movilizaciones mayores porque no podemos continuar así, se plantean protestas en institutos de Burgos y Provincia si no se actúa de inmediato», concluyen.