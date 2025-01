¿Aparcamiento subterráneo en María Amigo? Manso deja la puerta abierta

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los problemas de aparcamiento en la ciudad, en especial en el barrio de Gamonal, han centrado buena parte del Pleno ordinario de enero. A la vez que se ha dado luz verde, con los votos favorables de PP y Vox, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la construcción de edificios de aparcamiento en parcelas dotacionales, ha salido adelante (sin votos en contra) la propuesta de Vox de generar ‘islas’ de aparcamiento en rotación en varias zonas de Gamonal para mejorar el acceso de los ciudadanos al comercio del barrio.

Además, ha llamado la atención, el hecho de que el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso (PP), se abra ahora a hablar con los vecinos para «buscar soluciones más equilibradas», entendiendo como propuesta más equilibrada un aparcamiento subterráneo, en este caso en la calle María Amigo.

La discusión sobre el cambio urbanístico se ha desarrollado según lo previsto. Si para el PP la alternativa de construir estacionamientos en altura puede ser una solución para la ciudad, sin hacer referencia específica a los proyectos que están sobre la mesa, el de la calle María Amigo y el del bulevar, junto al colegio Sierra de Atapuerca, para el PSOE la propuesta es totalmente desafortunada porque implica cambiar el paisaje urbano con edificios «en mitad de las calles», en lugares ya configurados y urbanizados desde hace décadas. «Si les da por llamar parcelas dotacionales a las calles, pues adelante, pero los aparcamientos que plantean están sobre viarios y no en solares», denuncia el socialista Daniel Garabito.

Por su parte, Manso considera que hay que «ensayar nuevas formas de hacer las cosas» e indica que esta modificación lo permitiría. Desde Vox, Ignacio Peña, insiste en que «abren la posibilidad» con su apoyo y que no quieren «poner puertas al campo», pero aseguran que no implicará un sí incondicional a los proyectos de María Amigo y de la zona sur.

Garabito ha argumentado que esta votación en el Pleno era la «última oportunidad» de parar desde la política el cambio urbanístico. Palabras que ha dirigido a Vox para recordarles que luego el PP encargará los proyectos y les podrá aprobar por la vía de la Junta de Gobierno sin contar con el resto de formaciones.

Durante el debate, se ha mencionado la oposición ciudadana con 8.000 firmas en contra de los dos proyectos que se han planteado y la concentración que se desarrolló este jueves en la Plaza Mayor, a la que Manso ha restado importancia, porque, según él, acudieron 350 personas.

Sin embargo, el popular ha cerrado la intervención hablando de diálogo con los vecinos. «Que no se preocupen los vecinos de María Amigo. Pueden suspender las manifestaciones y pueden suspender recoger firmas porque hablaremos con ellos. Y buscaremos una solución equilibrada para todos», ha manifestado.

En opinión de Manso, esta calle de Gamonal es ya un aparcamiento y no una calle y ha señalado que los vecinos «nos están reclamando ahora un aparcamiento subterráneo». Según ha continuado, «si la solución más equilibrada es un aparcamiento subterráneo, tenemos que ir a un aparcamiento subterráneo. Iremos a ello».

El concejal de Urbanismo ha finalizado requiriendo a los socialistas su apoyo en el caso de que un proyecto de este tipo sea la solución.

Islas de aparcamiento

Con el visto bueno a la propuesta de Vox, de estudiar las ‘islas’ de aparcamiento en rotación en varias calles de Gamonal, que permitiría, según sus cálculos, generar alrededor de 140 plazas, la cuestión del estacionamiento ha vuelto a la sesión plenaria.

En este caso, Raúl Martínez (Vox) ha defendido esta idea, que en el anterior mandato no prosperó, con el argumento de apoyar al tejido comercial del barrio, en el que ha habido varios cierres y que se enfrenta a la dura competencia de los centros comerciales donde los usuarios no tienen problemas para dejar sus vehículos. Según ha afirmado, «son plazas fácilmente desarrollables y requieren una mínima inversión y no necesitan largos plazos de ejecución como si se tratara de una nueva infraestructura».

El PP ha prestado el respaldo a esta iniciativa, quizás en pago al apoyo anterior por parte de los cuatro ediles de la formación de Abascal. «Creemos que es básico y fundamental el apoyo del PP y creemos que se debe hacer», aseguró, José Antonio López, concejal de Movilidad.

Los 12 corporativos socialistas se han abstenido, ya que, en opinión de Julián Vesga, era necesario definir mejor la propuesta. A la vez, ha indicado que es partidario de ponerla en marcha como «prueba piloto» y de ampliarla a otras zonas de la ciudad que también son comerciales y dónde puede haber problemas para aparcar como Vadillos o Bernardas. Una de las cuestiones a definir, que considera trascendentales, es si se cobrará por su uso y si se gestionarían desde el contrato vigente de la zona azul.