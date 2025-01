El grado de Medicina echa a andar. Reunión de Sanidad, Educación y la UBU la próxima semana

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El reto ya esta sobre la mesa. Contar con grado de Medicina en Burgos y León para el curso 2026/2027. La reunión inmediata que la semana pasada anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya está prevista. La próxima semana se iniciarán las reuniones para que el curso 26/27 Burgos empiecen a formar médicos. «Tenemos previsto reunirnos la próxima semana, si conseguimos cuadrar las agendas de la consejera de Educación, del de Sanidad y los rectores para impulsar el grado de Medicina y poder tenerlo en el curso de 2026/2027», señaló el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

El consejero, que ha sido procurador por Burgos en la últimas legislaturas, es consciente que «no podemos fallar a la ilusión colectiva de Burgos, de los burgaleses y todo el estamento sanitario, y el presidente nos ha pedido colaboración máxima para poner la Junta a disposición de lo que las universidades puedan necesitar».

Entre las cuestiones que se abordaran en esas reuniones pasa, primero, la ubicación de las nuevas aulas y espacios de formación eminentemente práctica. A preguntas de los periodistas, Vázquez señaló que no tiene por que ser el Hospital Universitario de Burgos. «Tenemos que hablar de las opciones donde pueden estudiar el grado de Medicina».

No es porque puedan generarse tensiones con la concesionaria de los servicios no sanitarios del hospital burgalés, Eficanza. «No es un tema de modificar el canon, es una cuestión de espacios que se necesitan, el hospital, aunque es grande y tiene espacios igual no son los adecuados, hay que valorar lo que se necesita, si hay otras opciones en Burgos para poder empezar el grado sin tener que forzar el espacio asistencial de hospital», señaló el consejero.

En esa ecuación entran, por ejemplo, el Divino Valles con varias plantas sin uso, alguna fue habilitada durante la pandemia del coronavirus; o el Hospital Militar, donde ya se encuentran los estudios de Ciencias de la Salud. «Yo no lo voy a decidir, es la Universidad quien tiene que decidir, nosotros estamos para asesorarles, trabajar con ellos y facilitar lo que necesiten», puntualizó.