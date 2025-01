Buscan a una conductora fugada tras atropellar a una adolescente en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos busca a una conductora que se dio a la fuga este viernes después de atropellar a una adolescente. Fue el hermano de la víctima quien relató lo sucedido, a través de las redes sociales, con el objetivo de recabar información para identificar a la mujer, que «esperó a que la niña se levantase para irse de la zona sin preguntar a nadie y sin preocuparse».

El atropello se produjo a las 14:30 horas a la salida del instituto Cardenal López de Mendoza. De acuerdo a la descripción facilitada por los compañeros de la menor, la conductora fugada circulaba en un «Renault azul marino» con «dos niños en la parte trasera».

«Espero que no les enseñes estos valores que has demostrado», sentenciaba el hermano de la adolescente herida tras calificar de «sinvergüenza» a la conductora, a la que insta a dar la cara para «asumir el error que has tenido y lo graves que podrían haber sido las consecuencias».

Tras tener constancia de lo sucedido, la Policía Local aseguró que se está trabajando para «identificar» a la conductora. Su localización, gracias a las cámaras de Tráfico, es «cuestión de tiempo». Por ello, desde el Cuerpo se recomienda encarecidamente a esta mujer que se persone cuanto antes en sus dependencias con el fin de «aclarar lo ocurrido».

De cara a evitar este tipo de siniestros, desgraciadamente habituales en la ciudad, el Ayuntamiento de Burgos optó hace unos meses por instalar pasos de peatones inteligentes con sensores para detectar la presencia de transeúntes. Hasta el momento, estos sistemas se localizan en media docena de ubicaciones.

Instalación de sensores en un paso de peatones para detectar la presencia de viandantes.ÓSCAR CORCUERA

A lo largo del año pasado, la capital burgalesa registró un total de 76 atropellos, un 25% menos respecto a 2023. No en vano, la memoria de intervenciones de la Policía Local constata que el 70% de los arrollamientos tuvieron lugar en pasos de cebra. En base a ello, el intendente jefe del Cuerpo, Félix Ángel García, anunció que se intensificarán las labores de vigilancia con el objetivo de reducir al máximo este tipo de incidentes.