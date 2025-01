Niño sitúa el traslado de la Oficina de Turismo al Teatro Principal «antes o después» del verano

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Oficina Municipal de Turismo se trasladará al Teatro Principal en los próximos meses, «antes o después del verano», según explica el concejal Carlos Niño (PP), que entiende que este es un proyecto prioritario para la ciudad.

En el repaso a los datos de los turistas que han pasado por el Centro de Información Turística (Citur), ubicado en la calle Nuño Rasuro, se ha puesto de manifiesto una caída en las atenciones con respecto a 2023 y el edil considera que tiene que ver con la ubicación «poco accesible» del edificio que se inauguró en 2010 específicamente para este fin y que fue remodelado en 2018. La últimas inversiones sirvieron para abrir en ese inmueble los espacios de los centros de interpretación de las vidrieras y del vino.

Concretamente, de 92.702 personas que pasaron en 2023 se ha pasado a 85.970, lo que representa una caída de algo más de 7%. «Esta realidad nos refuerza en nuestra idea de que no es la ubicación de esta oficina no es la adecuada y es necesario un sitio más céntrico», indica el edil, que señala que el centro de interpretación del vino se ha quedado anticuado y que ya no tiene sentido con el proyecto gastroenológico que se plantea para el Asador de Aranda. Con respecto a las vidrieras es viable que este material expositivo pueda trasladarse a otras dependencias municipales como algún centros cívicos.

Carlos Niño ha repasado las quejas que plantean los turistas que han pasado por Citur y, entre ellas, ha destacado la falta de señalización de monumentos e incluso del trazado del Camino de Santiago. En este sentido, ha recordado que están los pliegos redactados para renovar y mejorar la señalización turística a la que se van a destinar fondos europeos procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. «Creo que un campo que está pendiente y a lo largo de este año se podrá notar esa mejoría», indica.

El equipo de Gobierno ha constatado que la competencia turística es grande y, por ello, se plantean que es necesario mejorar en distintos aspectos como los recursos digitales de los que se disponen y la promoción.

Por ejemplo, desde el punto de vista digital están pendientes de poner en marcha tanto una nueva web como aplicaciones, que por ejemplo, permitirían conocer el número de peregrinos que pasan por la ciudad. Todos estos proyectos se contrataron en los últimos meses y están pendientes de ponerse en marcha, también tenían fondos europeos que se han justificado a final de 2024, pero queda la presentación.

En cuanto a la información que se demanda por parte de las personas que acuden a Citur, tiene que ver con el transporte, el alojamiento, el Camino de Santiago y también qué visitar en la provincia. Se pueden hacer reservas para las rutas teatralizadas, así como para espectáculos y eventos. Los turistas echan en falta mayor oferta cultural, especialmente en los meses de mayor afluencia, como puede ser en agosto.