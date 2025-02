Elon Musk al rescate de los pequeños pueblos de Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

¿Quiere teletrabajar en un pueblo recóndito de los 1.214 que salpican la geografía burgalesa? ¿Incluso en una cabaña retirada en plena sierra? Puede. Así lo asegura el diputado provincial Arturo Pascual, sabedor del interés que este aspecto suscita para quienes sopesan abrazarse a la vida rural. Si bien el responsable de la sección de Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Semantic) asume que la cobertura móvil llega con deficiencias a algunos de los recovecos de este vasto y dispar territorio, ofrece una alternativa infalible mientras las compañías 'tradicionales' solventan las incidencias que los técnicos de la institución trasladan a petición de los alcaldes. La solución llega de la mano de Elon Musk, ni más ni menos, y su empresa Starlink, proveedora de internet de alta velocidad en todo el mundo, también en los puntos remotos de la provincia, por importe similar al del resto de operadores del mercado.

Deslizaba esta opción Pascual en la presentación de los datos de actividad del área que dirige, al abordar las iniciativas puestas en marcha en este ámbito en concreto, el de las telecomunicaciones, concentradas en la mejora de la TDT, la telefonía y el despliegue de fibra.

En el primer caso, el final está cerca, tras culminar en 2024 la ejecución de las fases segunda y tercera del Plan Director de Telecomunicaciones para el Desarrollo de la Sociedad Digital en la Provincia, que por un importe de 950.313 y 253.121 euros, respectivamente, han beneficiado a más de 130 localidades. Llegará en el año en curso la cuarta fase y última de las previstas hasta la fecha. La renovación que implica se licitaba el pasado mes de noviembre, por 466.641 euros, y las 15 actuaciones que comprende alcanzarán a medio centenar de localidades.

Según reza la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a merced de este contrato, adjudicado a la UTE Retevisión Castowers Extensión, se llevará a cabo la instalación de equipamiento e infraestructuras para la retransmisión de canales TDT Quintanamanvirgo, Villaquirán de la Puebla, Cubillo del Butrón, San Felices del Rudrón, Río Quintanilla, Cueva de Juarros, Quintanilla de las Carretas, Fresneda de la Sierra, Villandiego, Silanes, Peñahorada, Avellanosa de Muñó, Villanueva de Puerta, Tablada del Rudrón y Puentedura.

El Plan Director de Telecomunicaciones para el Desarrollo de la Sociedad Digital nacía con el objeto de crear nuevas infraestructuras municipales estratégicas, mejorar las existentes y recuperar aquellas que dejaron de prestar servicio por no haberse podido adecuar a los cambios tecnológicos. Las cuatro fases que comprende su desarrollo suponen un desembolso total de 2,66 millones.

Al hilo, Pascual explicaba que con esta última a punto de materializarse podría darse por atendida casi toda la provincia, pero reconoce que bien podría añadirse una más con carácter extraordinario para llegar al 100% de la población. No lo descarta, de hecho, aunque sin precisar la dimensión de esta posible nueva actuación.

Más complicado se antoja atender las reclamaciones de todos los municipios vinculadas con la telefonía móvil. El diputado provincial subrayaba que la cobertura supera de largo el 90% del territorio, para aclarar que, no obstante, esto no significa que el servicio sea idóneo. "Es muy difícil encontrar un pueblo en el que no haya ningún operador que lo preste, pero en no pocos lugares con bastantes deficiencias, principalmente en los meses de verano, cuando el aumento de la población provoca una saturación y llegan los problemas", indicaba al respecto, con la esperanza de que la situación, que no es competencia de la Diputación, matizó, mejore.

A ello trata de contribuir el Semantic con sus mediciones de cobertura. "Los alcaldes nos llaman y acudimos al municipio con los equipos que tenemos. Los datos recabados sirven para elaborar un informe que después entregamos a los ayuntamientos interesados para que con ese documento oficial reclamen soluciones", añadía Pascual. En concreto, en 2024 se llevaron a cabo 73 actuaciones presenciales de este tipo.

En cuanto al despliegue de fibra, el departamento en cuestión tiene como misión el seguimiento de los programas que las compañías Movistar, Asteo y Más Móvil iniciaron en los años 2021, 2022 y 2023. El primero de los citados, esperado por el gran número de pueblos a los que beneficiará, "se ha retrasado mucho respecto al plan inicial", lamentaba con inquietud el diputado provincial, para asumir que "lo único que podemos hacer es "estar pendientes y exigir que se cumplan los compromisos".

El despliegue de una Red Lora también forma parte de los retos inmediatos en este ámbito. Se trata de un sistema específico que "permite la interconexión entre objetos inteligentes sin la necesidad de instalaciones locales complejas" que se probará en primer lugar en 37 municipios afectados por el PERTE del Agua. "Se ha licitado ya por 18.000 euros la redacción de un plan director que defina este sistema de alcance provincial, que permitirá la extracción de información de los dispositivos IoT ubicados en el territorio", avanzó Pascual.