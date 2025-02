Antonio Banderas apenas probó la comida en un restaurante de Burgos y todos se preguntaban por qué. Ahora sabemos la respuesta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antonio Banderas es mucho más que un actor de éxito. Para España, es un símbolo. Desde que dio el salto a Hollywood en los años 90, su carrera ha estado marcada por el reconocimiento internacional, pero también por el orgullo que genera verlo triunfar fuera del país. Cualquier cosa que haga o diga despierta interés, no solo porque es una estrella, sino porque sigue siendo aquel malagueño cercano que nunca ha perdido su esencia.

Por eso, cuando en mayo de 2022 se dejó ver en un restaurante de Burgos con su pareja, Nicole Kimpel, su hija Estela del Carmen y algunos amigos, su presencia no pasó desapercibida. Pero lo que más llamó la atención no fue su visita, sino lo poco que comió. Ahora sabemos porqué y ha sido él mismo quien lo ha desvelado.

En un restaurante reconocido por su cocina tradicional y su ambiente taurino, Banderas se mantuvo fiel a un menú ligero. Pidió pescado a la plancha y agua mineral, aunque terminó probando un poco de morcilla de Cardeña. “Por un día no pasa nada”, dijo entonces, según pudo saber El Correo de Burgos.

El actor y su grupo llegaron al restaurante La Varga sin anunciarse y aguardaron a ser sentados en el comedor común como cualquier otro comensal. Banderas, con gorra y gafas de sol, pasó casi inadvertido al bajarse del SUV de alta gama en el que viajaba. Su elección del restaurante no fue casualidad.

Según comentó, había escuchado hablar de La Varga por Enrique Ponce, de quien es buen amigo. El torero le había recomendado el lugar no solo por su comida, sino por el trato cercano que se dispensa a las figuras del toreo.

Sabido es que el malagueño es aficionado taurino y ha sido visto en varias ocasiones en la feria de Málaga.

Tan cómodos se sintieron en el comedor, que estaba prácticamente lleno a la hora de la comida del domingo y donde el grupo no fue importunado por ninguno de los comensales, que Banderas y los suyos alargaron la sobremesa hasta casi las tres de la tarde en un ambiente muy familiar. Un baño de normalidad y discreción para una megaestrella de Hollywood acostumbrada a ser reconocida y abordada en cualquier parte del mundo.

Al despedirse, el actor se mostró encantado con la experiencia. “Hemos comido muy, muy bien”, admitió, destacando tanto la calidad de la comida como la tranquilidad con la que había podido disfrutar del almuerzo. Antes de marcharse, accedió a fotografiarse con Encina Luengas, gerente del restaurante fundado hace casi 50 años por su padre. Con el ojo de director de cine que le caracteriza, él mismo escogió el lugar para la foto, asegurándose de que la luz y el entorno fueran los adecuados.

En aquel momento, su elección sorprendió a más de uno. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y tras su reciente entrevista con Men’s Health, se entiende mejor. Desde que su corazón le diera un serio aviso en 2017, modificó de forma radical su alimentación y su estilo de vida.

“Debí reducir mucho el consumo de carne roja”, contó en la publicación, explicando que ahora sigue una dieta basada en la alimentación mediterránea. También ha incorporado el ejercicio como una rutina clave en su día a día.

Vida nueva más allá de los 60

Su cambio de hábitos no es casualidad. A sus 64 años, Banderas tiene claro que quiere mantenerse en buena forma y con energía para seguir trabajando y disfrutando de la vida. “No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí”, explicó. Aquella comida en Burgos, que en su momento pudo parecer una simple anécdota, es ahora otra prueba de que su transformación es real y constante.

El episodio cardiaco también transformó su forma de ver el mundo. En una entrevista con Page Six, Antonio Banderas reflexionó sobre cómo le hizo replantearse sus prioridades. “Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, no tenía sentido”, confesó.

Desde entonces, combina su carrera con hábitos saludables. Su presencia en el cine sigue siendo fuerte, con papeles recientes en Uncharted e Indiana Jones y el Dial del Destino. Además, continúa explorando nuevos proyectos, como su participación en Baby Girl, donde comparte pantalla con Nicole Kidman.

Pero más allá de su carrera, Banderas se ha enfocado en cuidarse. Su pasión por la cocina, el ejercicio y una alimentación consciente han sido clave en esta nueva etapa. A sus 64 años, tiene un objetivo claro: mantenerse en forma y con energía durante el mayor tiempo posible. “El secreto de la longevidad: buen descanso, cero estrés, alimentación saludable y equilibrada y entrenamiento de fuerza”, ha señalado en más de una ocasión.

Aquel día en Burgos, cuando sorprendió a los comensales con su elección de un menú tan ligero, fue solo una muestra de la disciplina con la que ha abrazado esta filosofía. Su transformación no es una simple decisión pasajera, sino un compromiso con una vida más saludable.

Los toreros también se cuidan

Esta disciplina en la alimentación y el entrenamiento no es exclusiva de Banderas o de otras muchas estrellas de Hollywood. En el mundo del toreo, donde la preparación física es básica para soportar la exigencia de las corridas, muchos matadores han implementado hábitos alimenticios y de ejercicio físico similares.

Hoy en día, la mayoría de los toreros son auténticos atletas. Las figuras y los aspirantes al triunfo siguen por igual estrictos planes de nutrición y ejercicio diseñados para mejorar su resistencia y prevenir lesiones y hasta consultan con centros especializados que les crean programas que combinan dietas personalizadas, psiconutrición, entrenamientos de propiocepción y prácticas de toreo de salón, optimizando así su rendimiento.