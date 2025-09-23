Antonio Banderas casa a su hija en la Ribera del Duero: la boda íntima de Stella del Carmen

Publicado por Creado: Actualizado:

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ultima los preparativos para su boda con Alex Gruszynski. A sus 28 años, la joven ha elegido celebrar el enlace en España, en un acto que reunirá a familiares y allegados bajo estrictas medidas de privacidad.

La pareja se conoció en la infancia y mantuvo la amistad durante años. Con el tiempo retomaron el contacto y dieron un nuevo rumbo a su relación, que ahora culmina con el matrimonio. Gruszynski, empresario estadounidense y cofundador de una plataforma digital para creativos, ha encajado con naturalidad en el círculo familiar de Stella. Antonio Banderas ha expresado en varias ocasiones su satisfacción por la relación de su hija y el futuro que tiene por delante.

El enlace se celebrará el 18 de octubre en la Abadía Retuerta, un enclave histórico situado en la provincia de Valladolid, conocido por sus viñedos y su entorno exclusivo, a 64,9 kilómetros de Aranda de Duero desde donde se llega en 55 minutos.

El complejo también se encuentra a poca distancia de Burgos, ciudad a la que Stella viajó en el año 2022 junto a su padre. Durante aquella visita, ambos fueron vistos comiendo en el restaurante La Varga, en las afueras de la capital burgalesa. Según las primeras informaciones, alrededor de 250 invitados asistirán a la ceremonia de la boda, en la que a buen seguro el menú recogerá las preferencias alimenticias de Antonio Banderas, quien practica, como demostró en Burgos, unas costumbres a la hora de comer que le permiten cuidar la salud y mantener la forma física.

Antes de la boda, Stella compartió con su madre, Melanie Griffith, y su hermana, Grace Johnson, una celebración íntima de despedida de soltera. En redes sociales publicó varias imágenes del encuentro, en las que aparecía con un vestido lencero blanco con transparencias, definido por algunos medios como su “primer vestido de novia”.

Con discreción y rodeada de los suyos, la hija de Banderas y Griffith afronta una jornada que marcará un nuevo capítulo en su vida personal, mientras los focos del mundo del corazón esperan captar cualquier detalle del enlace.