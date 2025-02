Vox se queja de falta de información en relación con el proyecto del túnel de la calle Santander

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox denuncia la falta de información sobre los planes del equipo de Gobierno del Partido Popular en relación con el proyecto Xpande que atañe a la calle Santander, con el planteamiento de construir un túnel, y llega hasta la plaza España y calle San Lesmes.

Los ediles de esta formación política se han quejado de los pocos datos que les ha presentado Cristina Ayala, a pesar de los llamamientos por parte del vicealcalde, el popular Juan Manuel Manso, para ir juntos en este proyecto.

Desde Vox consideran que hay dos planteamientos, el de Manso que quiere recabar apoyos y el de Ayala, que asegura que no necesita a nadie para sacar esta iniciativa adelante, a pesar de que gobierna en minoría y cuenta con 11 concejales de los 27 que componen la Corporación municipal. De esta manera, asegura Ignacio Peña que les llegan mensajes contradictorios. «Queda mucha legislatura y trabajar con la prepotencia con la que se está trabajando creemos que no va a ayudar a alcanzar acuerdos y poder sacar proyectos con la celeridad o la facilidad que podría ser obtenerse simplemente sentándose a hablar y a plantear proyectos», indica Peña, que recuerda que la idea del túnel tiene su origen en el año 2003 y en el partido Solución Independiente que lideraba su padre, José María Peña.

Los representantes de la formación de Santiago Abascal en Burgos se oponen a una peatonalización «dura» de la calle Santander, ya que entiende que «la ciudad es para vivir y no se puede criminalizar el uso del coche que todos de una u otra forma usamos o necesitamos». De esta manera, la opción del túnel les parece interesante, si bien no entienden por qué la solución propuesta no permite el acceso al túnel desde la plaza del Cid. «La línea recta parece lo más lógico», asegura Peña, que no está conforme con que se desvíe el tráfico que viene del puente San Pablo hacia la avenida Arlanzón para luego transitar por calles estrechas como Toledo o Condestable para llegar a la calle Vitoria, desde donde se accedería finalmente al subterráneo.

Con estos datos que tienen, por ahora, aseguran que no pueden pronunciarse sobre este proyecto para la zona centro de Burgos. El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores considera que la alcaldesa «quiere pasar a la historia» como la creadora de este proyecto «a toda costa». Por este motivo, en su opinión, Ayala «insiste tanto en que efectivamente lo pueden sacar sin el consenso con la oposición».

Acitores, que se siente «defraudado» por la forma de actuar del equipo de Gobierno en lo que tiene que ver con esta actuación, resta importancia a las gafas de realidad virtual que ha puesto el PP en el Teatro Principal para que los burgaleses conozcan Xpande, en cuanto que piensa que las imágenes que se pueden ver son apenas como «un videojuego» en el que ni siquiera se ve cómo sería el túnel.