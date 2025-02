Un proyecto de residencia de enfermería comunitaria aborda la soledad no deseada entre los jóvenes burgaleses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos Alba González -egresada de la Universidad de Burgos-, María Pallás y Soraya Guitián están desarrollando como Trabajo de Fin de Residencia el proyecto de Educación para la Salud ‘Tu nudo, nuestra red’, que pretende abordar el fenómeno de la soledad no deseada entre los jóvenes. Para ello celebrarán cuatro talleres en los que podrán participar personas de entre 18 y 30 años que residan en la provincia de Burgos y que cumplan con los criterios de soledad no deseada evaluada con la Escala de Soledad de De Jong Gierveld.

En las diferentes sesiones, que tendrán lugar en la sala de educación maternal del Centro de Salud de Santa Clara y en las orillas del río Arlanzón durante el mes de marzo, se desarrollarán dinámicas de reflexión grupal y de fomento de la comunicación, así como otras de carácter creativo, relajación o ejercicio físico. También se realizarán actividades didácticas que ayuden a entender el fenómeno por el que están atravesando los participantes, para tratar de identificar las emociones experimentadas y su origen.

El objetivo es el de generar relaciones sociales, mostrar alternativas de ocio y plantear acciones para prevenir la soledad no deseada en la comunidad joven de Burgos.

Según datos del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada utilizados para la elaboración de este proyecto, se estima que este fenómeno lo sufren un 13,4% de personas en España, afectando más a mujeres (14,8%) que a hombres (12,1%).

Estas cifras aumentan en la población de 16 a 29 años, entre quienes un 25,5% afirman experimentarla, siendo de nuevo las mujeres las que más la padecen (31,1% frente al 20,2% de los hombres). Dentro de este grupo de edad, el 58% de quienes sienten soledad no deseada habrían sufrido acoso escolar o laboral en alguna ocasión.

Las residentes que llevarán a cabo el proyecto ‘Tu nudo, nuestra red’ indican que entre las funciones de la Enfermería Familiar y Comunitaria se encuentran la prevención, la identificación de factores de riesgo para la salud y la promoción de ésta “desde dentro de la comunidad y no solo desde el centro de salud, con un enfoque comunitario que incluya a la población joven”. Afirman también que en el tratamiento de la soledad no deseada “es esencial un abordaje centrado en intervenciones comunitarias que apoyen nuevas conexiones sociales y den lugar a un sentimiento de pertenencia” por lo que “el fin de este proyecto será empezar a generar ese tejido comunitario preventivo para la soledad no deseada”.