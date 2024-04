Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En algún momento de nuestras vidas, posiblemente muchos de nosotros hemos sentido el zarpazo de la soledad no deseada. No hablamos de esos momentos que nos dedicamos a nosotros mismos, cuando necesitas, por la causa que sea ' un tiempo de paz '. Nos referimos a las situaciones en que giras la cabeza y no tienes a nadie, hablas en voz alta y no hay respuesta o tienes la agenda de teléfonos llena, pero sin un número que marcar para te escuchen.

Esa necesidad de comunicación que puede ser transitoria en las diferentes etapas de la vida, se siente especialmente durante la edad mas madura.

Para dar visibilidad a las 'Personas Mayores y Soledad' el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ofrece una conferencia el martes 30 de abril a las 19.30 en la sala Polisón del Teatro. Una intervención a cargo de la Psicóloga Sanitaria Eva Gallo.

Un ciclo destinado al análisis de la psicología que se inició hace mas de tres décadas en Valladolid y que en la capital se celebra cada mes desde hace ocho años. El objetivo es visibilizar tanto la situación de la psicología, como a sus profesionales.

El análisis sobre 'Personas mayores y soledad' estará a cargo de la psicóloga Eva GalloECB

«La soledad no deseada produce sufrimiento. La soledad no deseada mata». Así de contundente se muestra la especialista Eva Gallo, ya que según los estudios ese coste emocional se traslada también a la salud. «Tiene unos costes físicos, hay estudios que lo relacionan con el deterioro, por ejemplo las cardiopatías, la diabetes. Es un factor que te puede predisponer a padecer deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, lógicamente una situación de soledad trae como consecuencia también los trastornos afectivos : depresión, ansiedad, un deterioro en la calidad de vida y todo relacionado puede llevar a la muerte prematura. Porque uno se deja», afirma Eva Gallo «se olvida del auto cuidado, de la alimentación correcta, de realizar el necesario ejercicio físico, dejas de ir a las citas médicas, la persona se deja ir... Son los factores, los que causan el sufrimiento».

Una de cada cuatro personas que están solas nunca reciben visitasTOMAS ALONSO

Por grupos de edad, los que mas soledad no deseada refieren son los adolescentes y los mayores. Aunque todos lo podemos padecer a lo largo de nuestra vida. Entre los mayores hay mayor prevalencia. En España casi dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, suponen un 43 por ciento. De ellas se estima que cerca del 14 por ciento viven en soledad sin quererlo, sufren de soledad no deseada.

Según un informe de Cruz Roja Española, 1 de cada 4 nunca recibe visitas. Esta realidad afecta a cerca de la tercera parte de las personas mayores de Europa y a la cuarta parte de las personas mayores de España. En el caso concreto de Castilla y León el porcentaje se sitúa en el 25,5 por ciento de las personas mayores . Una situación que afecta especialmente a las mujeres mayores, el 30,6 por ciento, frente al 19,1 por ciento de los hombres

La Psicóloga Sanitaria Eva Gallo explica que con el paso de los años la persona mayor sufre una serie de pérdidas vitales. Cambia cómo se percibe a sí mismo, se pierden las ganas de hacer cosas. Y se inicia el deterioro « comienza a dejarse, aquí entran en juego las concepciones sociales que tenemos sobre el envejecimiento. Lo asociamos a decadencia... se preguntan o te dicen : yo a mi edad ¿Dónde quieres que vaya ? ¿ qué quieres qué haga? yo ya no estoy para esos trotes... », relata Eva Gallo.

«A partir de la pandemia hablamos mas de las personas mayores que viven solas. Hemos tenido noticias sobre el hallazgo de fallecidos en sus hogares después de mucho tiempo, sin que nadie les echara de menos, o que les han buscado por los signos que salía de su domicilio. Los han encontrado por eso, no porque les echaran de menos», explica Eva Gallo «Va a ser un problema cada vez mayor la esperanza de vida está creciendo. En el año 2050 el 30 por ciento de la población va a ser mayor de 65 años »

El ciclo vital es un continuo de cambios

Estamos en una sociedad de soledad. Es una realidad. Hay cambios sociales que han hecho desaparecer las redes familiares que antes eran mas extensas. «Ahora nos estamos haciéndonos cada vez mas individuales, los modelos de familias, los valores han cambiado. Son valores diferentes, ni mejores ni peores. Diferentes» refiere Eva Gallo.

«Si a eso unimos la incidencia de la edad que nos va cambiando, se suma a los factores como las pérdidas, tanto en salud física como en relaciones sociales, la perdida de familiares, situaciones que predisponen a tener sentimientos de soledad. La diferencia que da la edad es que cuando eres joven tienes una red de contacto, no has sufrido tantas perdidas personales, tienes un papel social. Son factores que protegen frente a esos sentimientos».

Se puede ayudar

Como Psicóloga Sanitaria, que además trabaja cerca de los mayores sabe, además de cómo se sienten, cómo se puede ayudar

«Por mi experiencia, las personas mayores necesitan hablar mucho. Tenemos que comunicarnos con ellos. Ellos no refieren lo que pasa porque no quieren preocupar, ser una carga, porque consideran que son cosas normales de la edad».

Contar con los mayores en nuestros planes es importanteECB

En esa situación nos anima a tomar la iniciativa si tenemos a alguna persona mayor cerca que pensamos que pueda estar sufriendo esta situación. Eva Gallo nos indica que es tan sencillo como preguntarles «Hablar directamente con ellas. ¿ Cómo estas?, ¿Qué te pasa, ¿necesitas algo?... Y escuchar muy atentamente lo que nos dicen por las expresiones que indican vacío existencial»

Valernos de ello para iniciar conversaciones y recordar, que posiblemente una persona mayor puede contar sus cosas, las mismas historias muchas veces, pero es que «las personas mayores tienen mucha necesidad de hablar, de contar ».

Tener compañía siempre es necesarioTOMAS ALONSO

Y otra cosa que nos indica la especialista es escuchar también sus silencios. Lo que se callan. Su lenguaje no verbal. Lo que no nos dicen. Gestos, tonos, hacia dónde miran sin olvidar que es necesario animarlos a salir, a realizar actividades, incluirlos en las rutinas en las familias, ir a visitarles tan a menudo como sea posible,

mantener la comunicación con ellos y que tomen esas iniciativas. Y practicar la empatía. Porque quizá, algún día seamos nosotros los que necesitemos que alguien nos escuche y acompañe.