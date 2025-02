La vivienda no encuentra techo. Así arranca el año barrio a barrio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado de la vivienda sigue su escalada y empieza 2025 por encima de como arrancó hace un año y con unos alquileres disparados. La vivienda en la capital burgalesa no ha encontrado su techo ni en los precios del alquiler ni en el ámbito de la compraventa de vivienda. Las cifras están disparadas en rentas y en ventas no se han alcanzado los datos de la burbuja inmobiliaria pero no están muy lejos.

El precio de una casa se sitúa en la capital en 1.816 euros por metro cuadrado lo que supone un incremento del 4,8% en el último año según los datos del portal idealista.com. Este dato está lejos de los 2.176 euros por metro cuadrado que alcanzó en noviembre de 2008. Existen dos zonas donde el incremento se ha disparado en el último año como son Casco Histórico y Huelgas. Y otras dos donde los precios han caído: la zona de Villímar-San Cristóbal y Zona Sur-Cortes.

Si la compraventa cotiza al alza, el mercado del alquiler está disparado y lejos de los indicadores oficiales de precio medio del Ministerio de Vivienda. El Sistema de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda establece un rango para viviendas colectivas entre los 5,4 euros por metro cuadrado de renta al mes y los 7,9. La realidad, según el portal inmobiliario idealista.com, está lejos de ese cálculo. En enero de 2025 los alquileres se han situado en 9,2 euros por metro.

Destaca que solo se ha podido obtener muestra para este mes de enero en tres barrios de la ciudad puesto que el resto de zonas a penas tienen una oferta de muestra con la que realizar un cálculo. Gamonal, centro y Zona Sur-Cortes cuentan con cifras del nuevo año. El resto mira a las ofertas con las que acabaron el año para poder ofrecer un indicador. En las tres zonas que han revalorizado nivel de rentas en enero, el que más sube es el centro que roza los 10 euros de media pero no muy lejos, por encima de los ocho se encuentra Gamonal, donde siempre se había obtenido un alquiler asequible, en el que también se mueve la Zona Sur y Cortes.

Gamonal

El barrio más popular sigue estando entre los más baratos pero registra fuertes incrementos. En alquiler el precio se sitúa en 8,7 euros por metro cuadrado en esta zona cuando hace un año estaba en 7,4 euros. Aquí el precio está 2,4 euros por encima del nivel medio del indicador oficial.

En cuanto al mercado de ventas el metro cuadrado cotiza en 1.537 euros lo que supone un incremento interanual del 8,4%, el cuarto más alto de las siete zonas en las que idealista.com divide la ciudad.

Centro

Es, junto con el Casco Antiguo, la tercera zona más cara de Burgos para alquilar. La renta arranca 2025 con 9,5 euros por metro cuadrado lo que supone un incremento del 8,7% en un año. La cifra está dos puntos por encima del índice medio oficial que marca los 7,5 euros. En cuanto al mercado de compraventa en esta zona los inmuebles alcanzan un valor de 1.914 euros por metro cuadrado. Los terceros más caros de la ciudad. Han registrado una revalorización de 5,7%.

Casco antiguo

No ha habido oferta para actualizar el nivel de renta en esta zona que cerró el año con un precio de 10,4 euros por metro cuadrado, entre los más caro de la ciudad. Lejos, 3,1 puntos, del índice oficial. En esta área también están los inmuebles más caros de la ciudad para comprar. El precio está en 2.557 euros por metro lo que supone un incremento del 25,2%. Es la mayor revalorización registrada respecto a enero de 2024. Ahora las viviendas en este área están un 25,2% más caro que hace un año.

Zona Sur-Cortes

Éste distrito ha actualizado sus precios de renta en 2025 y se situaron en 8,6 euros por metro lo que supone un incremento del 5,4% respecto a hace un año. Esta zona debería contar con un precio del 6,3 euros según el indicador del gobierno. En cuanto al precio de venta se situó en 1.711 euros. Es el valor más barato en la capital y una de las dos zonas donde más se ha corregido el precio de la vivienda, un 20,9%, respecto a hace un año.

Universidad-Huelgas

Se encuentra entre lo más cotizado de la ciudad pero para ver el precio de la vivienda en alquiler hay que mirar a diciembre porque la oferta actual no permite a idealista.com registrar una cifra actualizada al mes de enero. Aún con eso en diciembre se situó en 9,6 euros el metro cuadrado del alquiler mensual lo que supuso entonces un incremento interanual del 11,8%. En cuanto a precio de venta, que sí cuenta con dato de este año, se ha registrado un valor de 2.425 euros por metro lo que la coloca como la segunda zona más cara de la ciudad con una revalorización del 21% en el último año.

Villímar-San Cristóbal

En esta zona no se actualizan rentas a valores de 2025 pero el año pasado acabó con un alquiler de 8,7 euros por metro cuadrado lo que supone un 7% más en todo el año y muy por encima de los 6,4 euros por metro que determina el índice del ministerio de Vivienda. En cuanto a los inmuebles para compra salen a un precio de 1.925 euros por metro. Es en precio alto para lo habitual en la zona pero han caído un 0,8% en un año. Es la segundo barrio que ha bajado el valor de sus inmuebles en venta.

Plantío-Alcampo

En esta zona el valor de las rentas, marcado en septiembre del año pasado, estaba en 7,4 euros. Ya entonces estaba cuatro décimas por encima del indicador estatal. Pocos inmuebles para alquilar pero tampoco se mueve mucho el mercado en la venta porque ni siquiera aparece en la estadística del portal inmobiliario.

San Pedro

No presenta una muestra representativa en la oferta del alquiler pero en el mercado de compraventa se sitúa entre lo mas barato de la capital. Se han registrado ofertas con un valor medio de 1.587 euros por metro lo que supone un incremento del 10,2% pero es, tras Gamonal, la zona más barata.

Estos son los tres barrios con el mercado parado

Hay tres zonas de la ciudad donde no hay datos sobre precios de alquiler ni de oferta de compraventa al no contar con una muestra suficiente para realizar el cálculo medio. Estos barrios son Fuentecillas-San Pedro de la Fuente, Barriada San Juan Bautista y la zona de la Ventilla, Villafría y Castañares.