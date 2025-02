El barrio más antiguo de Burgos vuelve a celebrar esta fiesta del siglo IV con 80 kilos de carne

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Casi todo está listo para que en los próximos días una carpa se instale en medio de la Plaza de San Pedro de la Fuente. Es el lugar de encuentro del barrio de San Pedro y Fuentecillas que lucha para mantener viva una tradición que se remonta a los propios orígenes de la ciudad Burgos y que este año está de aniversario. La Cátedra de San Pedro se celebra en este barrio desde el siglo IV y en febrero desde el siglo XIII.

Desde entonces, con adaptaciones a los tiempos, se ha mantenido viva la tradición. Y la cita vuelve como cada mes de febrero con varias jornadas festivas para hacer barrio y comunidad. «El próximo fin de semana el barrio más antiguo de la ciudad celebra sus fiestas grandes, del 20 al 24 de febrero con varias efemérides que celebrar», explicó la concejal de Festejos, Carolina Álvarez.

Es la fiesta más tradicional que gira en torno a un manjar que hunde sus raíces en los tradicionales platos castellanos. La cecina cocida. Empezó siendo de burro hace siglos, con un origen cuanto menos peculiar y que vincula al cercano puente de Malatos y una familia de agricultores y ganaderos del medievo. Después se transformó y el reparto se centra en la cecina cocida, que durante estos días es la tapa estrella en los bares de la zona, y también tapas de morcilla y chorizo. En total se repartirán 80 kilos de carne.

Sin local adecuado para cocinar la cecina

Durante estos días las cocineras vuelven a lavar los grandes cazuelones donde se prepara el cocido típico y para el que vuelve a tener que abrigarse. Desde hace años las cocineras solicitan un local que cuente con agua caliente y calefacción para hacer más fácil la labor. Este año tampoco va a ser posible. «El Ayuntamiento de Burgos no tiene un local acondicionado con cocina en este lugar y no puede dejar un local acondicionado con estas características para algo que se realiza durante cuatro días al año, si el Ayuntamiento dispusiese de un espacio con cocina, se podría hablar pero no lo hay», explicó al respecto la edil de Festejos.

Recomienda a la asociación de vecinos que opte a alguno de los locales que Patrimonio va a sacar a licitación en los próximos días «y puedan habilitarlo como deseen con sus propios fondos». Reconoce la edil que formalmente tampoco se ha solicitado ese ansiado local ante el Consistorio. Consideran, además, que la posible solución con los contenedores de comida, food tracks, que va a adquirir el Ayuntamiento, «no creo que puedan entrar esas ollas granes que utilizan», sentenció.

Con local habilitado o sin el, las cocineras cumplirán y para el día 22 a las 12 estará todo listo para iniciar el reparto de los 80 kilos de carne. Serán precisamente las primeras mozas del barrio que revitalizaron la organización de estas fiestas tan tradicionales las que protagonizarán el pregón con el que arrancarán las actividades festivas el próximo jueves 20.

Y es que de conmemoraciones está también la entrega de los premios de la Cátedra de San Pedro que se realizarán durante tras la misa en la Iglesia de San Pedro de la Fuente. «El próximo año serán 25 los años desde que un grupo decidió homenajear a personas vinculadas al barrio que hayan tenido una actividad constructiva con la comunidad», señaló Álvarez. La cita que mantiene Jesús Manuel Arce Prieto reconocerá este año a Marta García Reollo y Miguel Santamaría López.

Además de la jornada central del sábado también habrá actividades infantiles y música desde la ya tradicional Batalla de Gallos, a espectáculos con Dj o la verbena. Las fiestas cuentan con un presupuesto municipal de 15.500 euros a lo que se sumen recursos propios y la subvención a la asociación del barrio que saldrá en cuanto estén los presupuestos y que el año anterior ascendió a 4.300 euros.