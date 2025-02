El túnel de la calle Santander, el primer uso para las gafas virtuales de uso turístico

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las gafas virtuales con las que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos invita a conocer cómo es el proyecto del túnel de la calle Santander con unas gafas virtuales que forman parte del equipamiento adquirido por la Gerencia de Cultura para promoción turística. «Se contrata desde la Gerencia de Cultura y su primer uso no tiene nada que ver con Cultura, sino que tratan de mostrar esa ocurrencia en 3D que es ciencia ficción que hacen creer que es real», señaló al respecto la concejal del PSOE, Blanca Carpintero.

Aprovecho para recordar que la presentación de un proyecto «que no tienen siendo un gobierno en minoría no debería obviar los cauces por los que se debe comunicar y ya llevan gastados 11.000 euros de la reserva del Fórum y 2.600 de las gafas», explicó. Puso en contraste este proyecto que «venden como algo personal, de la alcaldesa» con la propuesta del equipo de Gobierno del PSOE con el bulevar comercial de la calle Vitoria que «se presentó como proyecto de partido, no del alcalde, donde se alquilo un espacio en Gamonal, se presentaron maquetas, se daban opciones y todo pagado con los propios fondos de la subvención económica del partido».

No es la única crítica por un comisión de cultura con mas de un centenar de puntos la mayoría como daciones de cuenta. Carpintero destaco dos cuestiones. Por un lado la concesión de una APP sobre programación navideña en 2023 que «paso sin pena ni gloria» y su mantenimiento se acaba de aprobar con un presupuesto de 2.990 euros. La edil del PSOE apunta que «se encarga a una empresa por razones de exclusividad y solo hay una oferta dirigida a una empresa que organiza en el Ayuntamiento actividades musicales y se hace con razones de exclusividad».

Un contrato que se ha ampliado ahora con un pago de 3.000 euros para mantenimiento de la APP todo el año por valor de 2.990 euros. «Entiendo que este tipo de contratos se dejaran de hace runa vez que la APP de cultura permite recoger todo lo que se organiza en la ciudad con lo que no hará falta gastar 6.000 euros para que una empresa de música realice una aplicación que no ve nadie», concluyo.

Carpintero también señaló el anuncio del anuncio del principal concierto de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Un «concierto encriptado» que se avanza sin dar a conocer nada ni haberse tramitado, como se realiza en una administración, nada. «Como consejeros tenemos derecho a tener información de la programación, las intenciones de los actos culturales y festivos y no nos lo dicen en la comisión porque es una sorpresa», añade la edil del PSOE. Sospecha, por lo que se ha tratado en la reunión de cultura, que «no tienen contrato, espero que se firme antes del espectáculo».

Por otro lado, el PSOE ha solicitado que, ante la aprobación de la convocatoria para los espectáculos de la Noche Blanca, se plantee una fecha concreta e inamovible para estos actos. Se busca que esa noche, que nació motivada por la cercana con la fiesta de la Virgen de la Blanca, sea un aperitivo a esta cita de la parroquia de San Pedro de la Fuente. «Proponemos que a medio plazo, porque este año no da tiempo, se mantenga el ultimo domingo de mayo para la romera y la víspera del sábado para la Noche Blanca organizando actividades en un espacio relevante como es el entorno del Castillo ahora que se va a retomar de mejor manera la actividad den esta zona »