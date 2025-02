El PP estudia "alternativas" a los bonos al consumo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Así contestaba el edil de Comercio, César Barriada, la sencilla pregunta de si el PP tiene intención de poner en marcha una nueva edición de la ya tradicional campaña de bonos al consumo. Y mientras se empeñaba en eludir la cuestión, pues "es difícil responder de manera afirmativa o negativa porque no hay consignación en el presupuesto municipal para 2025", y aplazaba la aclaración a "futuras conversaciones", los rostros de las representantes de las asociaciones sectoriales Burgos Centro y Zona G, Patricia Gil y Laida Ercila, hasta ese momento relajados, se tensaban. No en vano, en su afán por zanjar el asunto, Barriada llegaba a reconocer que el Ayuntamiento estudia "alternativas" a esta fórmula, que nació para afrontar la caída del consumo motivada por la pandemia y se consolidaba después como espaldarazo a las tiendas de barrio.

Ambas aprovechaban la ocasión para expresar su rotundo apoyo a los bonos y explicaban que son "fundamentales" porque sirven "para redirigir a los burgaleses al comercio local, nos ayudan a que vuelvan a nosotros, especialmente la gente joven", destacaba Gil. "Se nota un incremento de hasta un 40% en la facturación ese mes", señalaba Ercila, como prueba irrefutable del éxito.

Insistía Barriada en que su área trabaja en todo caso para promocionar estos negocios, con iniciativas destinadas, por ejemplo, "a facilitar que haya nuevos emprendedores que decidan materializar sus ideas en la ciudad". "Creo que es uno de los aspectos que debemos afianzar y hacia donde debe dirigir sus esfuerzos el equipo de Gobierno", añadía, para declinar después ampliar la información respecto a las alternativas a los bonos que se barajan.

Feria del Stock

Surgía el tema en la presentación de la nueva edición de la Feria del Stock que este año por primera vez une en el Fórum Evolución a Burgos Centro y Zona G, impulsores ambas agrupaciones de citas históricas como BurgoStock y Gangamanía.

No es la primera vez que se fusionan, pero sí estrenan ubicación compartida y literalmente suben de nivel al pasar de la primera planta, donde el colectivo liderado por Gil ya ha organizado su evento, a la tercera, "con mayor aforo".

38 establecimientos ocuparán con hasta 70 puestos el mencionado espacio entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y ofertarán sus productos de la campaña de invierno, con descuentos notables de hasta 60 y 70%, y el objetivo de vaciar sus almacenes para poder acoger nueva mercancía.

Ambas representantes pusieron el foco sobre lo "privilegiado" del lugar que albergará, en especial la vicepresidenta de Zona G, que interpretaba la ocasión que les brinda esta iniciativa para acercarse a quienes por distancia quizá les conoce menos. "Es verdad que decimos que los burgaleses se mueven para comprar, pero hay que reconocer que estos días podremos captar nuevos clientes entre los vecinos del centro", explicaba, para reconocer que los integrantes de la agrupación que representa tienen las "expectativas superaltas".

La inauguración tendrá lugar el viernes 28 a las 12 y el horario de apertura será de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, salvo el domingo que cerrará a las 20 horas. La entrada tendrá un coste de 2 euros, para evitar que la gente "vaya a pasear", pues lo que se busca en estimular la compra y fomentar ese "ganar-ganar" de comercios y clientes, pues mientras unos se desprenden del stock, los otros consiguen verdaderas gangas en ropa, menaje, equipamiento o accesorios, entre otros productos, según detalló Barriada, satisfecho con la colaboración de ambas agrupaciones y "sus esfuerzos por poner en valor esta actividad económica".

La Feria del Stock tendrá además un componente solidario, pues junto a la entrada se repartirán bolsas con el mensaje 'El comercio salva al comercio' que se han adquirido en el marco de una campaña de recaudación de fondos para los compañeros afectados por la DANA.