El pequeño comercio lo tiene claro. «Las rebajas ya no son lo que eran» en la era de los descuentos permanentes

Con los regalos de Reyes aun sin estrenar, llega el momento de las rebajas. Aunque muchas de las compras realizadas estas navidades ya tenían algún descuento. Ni colas, ni aglomeraciones acompañan ahora el inicio de las rebajas que empiezan con ligeros descuentos y dos meses por delante para que los negocios puedan deshacerse del stock de la temporada de invierno.

Pero la liberalización hace unos años de estos periodos de descuentos han terminado por romper la tradición del inicio de las rebajas. Y en esa decisión las grandes cadenas son las que marcan el ritmo. «Como no hay fecha, cada uno va por libre se distorsiona un poco el inicio de las rebajas, nosotros hemos empezado hoy, día oficial, y hemos tenido un buen inicio, afluencia de gente y tras una Navidad que no ha sido mala empezamos con ganas», explica la presidenta de la Asociación Comerciantes Centro Burgos, Patricia Gil.

Una situación que también se ha dado en Gamonal. «Otros años igual si que empezaban antes pero este año al encadenar bonos y Navidad que ha ido bien se ha esperado a la fecha tradicional», explica el responsable técnico de la Asociación de Comerciantes Zona G, Borja García. Otros, aun estando convencidos de que lo idóneo es mantener la fecha tradicional, han tenido que claudicar. «Yo soy de las que prefiere el calendario tradicional de rebajas, pero si en mi calle hay varias cadenas que empezaron con sus rebajas en nochebuena, no me queda mas remedio que adelantar tres días», explica la portavoz del sector de equipamiento de la persona de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC), Meritxel Mérida. Considera, también, que «las rebajas ya no son lo que eran, se venderá como siempre pero ha perdido su encanto».

Algunos van mas alla. Consideran que una medida de apoyo al pequeño comercio, que debe hacer frente a la competencia de las ventas on line y las plataformas de descuento constante y de las grandes cadenas que marcan los tiempos, es «volver a regular el periodo de rebajas, seria un apoyo para que el consumidor sepa realmente cual es el precio de la prenda porque entre los descuentos de inicio, mitad y final de temporada, Black Friday, rebajas... Hay comercios, especialmente grandes cadenas, que viven en el descuento constante y ya no se sabe cual es el precio real», explica Borja García.

En la zona de Gamonal se han compensado cierres con nuevas aperturas «otros años no se han compensado este año por suerte si». No sucede esto en el centro donde son varios los comercios, algunos históricos de toda la vida, que están en liquidación. Es otro de los aspectos que marcaran las rebajas de este invierno. «Hay descuentos muy agresivos de las grandes marcas y también mucho comercio en liquidación que también complica las rebajas», explica Mérida. Unos cierres, muchos, por jubilación donde no encuentran a quien ceder el testigo. «No hay relevo ni siquiera para negocios que llevan años funcionando bien y, por tanto, son rentables pero no encuentran y los alquileres en el centro también hacen que te lo pienses muy mucho», ratifica Patricia Gil. Con todo la época de rebajas arranca con «muchas ganas» y con la «afluencia de publico» y la esperanza de que 2025 sea un poco mejor que 2024.