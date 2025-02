Crazy Lixx y Xeneris se suman al cartel del Zurbarán Rock Burgos 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Zurbarán Rock Burgos 2025 sigue reforzando su apuesta por el mejor rock y metal con la incorporación de Crazy Lixx y Xeneris, dos bandas que prometen un espectáculo arrollador en el emblemático Parque de San Agustín los días 18 y 19 de julio.

La organización continúa con el goteo de confirmaciones para la próxima edición después de que se anunciara la semana pasada la presencia de los tunecinos Myrath como banda «top» para el Zurbarán Rock 2025 y los cartageneros Injector, engordando una lista de grupos de los que ya se conocen nueve nombres. A los ya mencionados hay que agregar la presencia de Stratovarius, Hell in the Club y Hadadanza junto Cinnamon y Blaze the Trail, flamantes ganadores de Las Candelas.

Crazy Lixx: el espíritu del hard rock escandinavo aterriza en Burgos

Desde Suecia, Crazy Lixx llega dispuesto a encender el escenario con su potente hard rock, en el que la energía y la actitud se mezclan con un sonido que rinde homenaje a la época dorada del glam metal. Con una trayectoria consolidada y un repertorio repleto de himnos coreables, la banda se ha convertido en un referente del género a nivel internacional.

Su más reciente álbum, “Thrill Of The Bite”, publicado el pasado 14 de febrero, confirma su capacidad para fusionar melodías pegadizas, grandes producciones y canciones diseñadas para brillar en directo. En el Zurbarán Rock, prometen un show demoledor que transportará a los asistentes a los mejores años del rock ochentero.

XENERIS: la épica sinfónica del metal progresivo

Desde Italia, Xeneris llega con una propuesta poderosa que combina metal sinfónico y progresivo. Con una identidad única, la banda construye paisajes sonoros que sumergen al público en un viaje musical cargado de intensidad y fantasía.

Su álbum debut, "Eternal Rising" (2024), ha posicionado a Xeneris como una de las apuestas más frescas y ambiciosas del metal moderno. En el Zurbarán Rock Burgos, desplegarán toda su fuerza sobre el escenario, asegurando un directo inolvidable.

Un cartel que no deja de crecer

Crazy Lixx y Xeneris se suman a un festival que ya cuenta con nombres de primer nivel como Stratovarius, Myrath, Hell In The Club, Injector, Hadadanza, Blaze The Trail y Cinnamon.

El Zurbarán Rock Burgos 2025 sigue consolidándose como uno de los eventos imprescindibles para los amantes del heavy metal y el hard rock, con un cartel de primer nivel y el gran aliciente de ser un festival completamente gratuito en un entorno único.