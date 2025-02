Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ya es tradición y da gusto que así sea. Después de los primeros avances y el festival de Las Candelas que abrió las puertas del festival a dos bandas que previamente compitieron con 40 de Burgos y de toda Castilla y León, la organización del Zurbarán Rock retoma sus anuncios semanales para ir develando poco a poco el cartel de 2025. Y qué mejor manera de hacerlo que con grupo «top», de renombre internacional, como Myrath.

Aparte de liderar la escena metalera en su Túnez natal, Myrath lleva ya unos cuantos años curtiéndose en los festivales más importantes de medio mundo. En España, sin ir más lejos, han desfilado por el Download o el Resurrection dejando boquiabierto al público gracias a su espectacular puesta en escena.

«Están ya muy arriba», enfatiza Laura Sagredo, portavoz de Metal Castellae, convencida de que este fichaje logrará «llegar a un público diferente, más joven, conservando también nuestra esencia». La influencia oriental de la banda es innegable y ahí reside, probablemente, su capacidad de sorprender. Al mismo tiempo, la evolución de su sonido supone un plus que no pasará desapercibido en el Zurbarán.

«Empezaron con un power metal progresivo y tintes orientales», precisa Sagredo antes de detenerse en su último álbum, Karma (2024), con «una pizca hard rockera, sobre todo en la voz», que supone «un guiño muy interesante hacia un público que hemos fidelizado desde la primera edición en la que internacionalizamos el festival».

Tampoco decepciona en absoluto la confirmación de los cartageneros Injector. Pura «caña», que siempre se agradece en este festival, a base de «thrash metal de la vieja escuela ochentera pero con toques modernos». Para Sagredo, era de justicia contar con ellos para enriquecer el «aporte de bandas nacionales potentes». Además, su último compacto, Endless Scorn (2024) recibido tal acogida por parte de la crítica especializada que les ha abierto las puertas de «un montón de conciertos».

Con Myrath e Injector, ya son siete las bandas anunciadas para el Zurbarán Rock 2025. De nuevo en el parque de San Agustín y con entrada gratuita, se da por sentado que el festival batirá nuevo récord de asistentes el 18 y 19 de julio. Por la fama que le precede, por supuesto, pero también por la presencia de Stratovarius, Hell in the Club y Hadadanza junto Cinnamon y Blaze the Trail, flamantes ganadores de Las Candelas.

«Quedan cosas muy chulas por anunciar», advierte la portavoz de Metal Castellae. Siempre con ases en la manga, los promotores del Zurbarán promete más de una «sorpresa». Por ejemplo, a través de «bandas más modernas y jóvenes» que darán que hablar en los próximo años sin obviar a otras «con mucho recorrido que van a hacer las delicias de los más clásicos».