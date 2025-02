Tres empresas de Burgos reciben 8 millones del Perte VEC II

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves las últimas adjudicaciones provisionales de 72 millones de euros a 29 proyectos de 20 empresas en la línea B, vinculada a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico, del Perte VEC II, entre la que se encuentran tres proyectos de Burgos, por 8 millones, y otros 369.758 euros para León.

En concreto, se trata de Dau Componentes, con 4,41 millones; Cropu, con 2,52 millones de euros e Inertim Research, con 1,17 millones de euros, todos ellos en Burgos y Tecoi Corte, en León, con 369.758 euros;

"Esto significa 1.155 millones que apoyan 143 proyectos industriales", ha dicho el ministro de Industria en el V Foro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Hereu ha dicho que esta semana en concreto se han aprobado las solicitudes de Exide Technologies (Ciudad Real) con 19,14 millones de euros; de Faurecia Interior Systems (Valencia) con 17,44 millones de euros para cinco proyectos; de Volkswagen Navarra con 8,74 millones de euros para dos proyectos; de Sapa Operaciones (Guipúzcoa) con 5,84 millones de euros; de Dau Componentes (Burgos) con 4,41 millones de euros para tres proyectos.

Asimismo, se han adjudicado fondos a Cropu (Burgos) con 2,52 millones de euros; Tecnoconfort (Navarra) con 2,31 millones de euros; Industrias Alegre (Valencia) con 2,29 millones de euros para tres proyectos; Acebsa (Girona) con 2,04 millones de euros; Componentes y Conjunto (Cantabria) con 1,80 millones de euros; Himoinsa (Murcia) con 1,54 millones de euros.

Por último, Industria ha detallado que se han adjudicado a Nertim Research (Burgos) con 1,17 millones de euros; Carrocerías Ayats (Girona) con 541.661 euros; Motherson Modules Spain (Valencia) con 453.165 euros; Spool Sistemas (Guipúzcoa) con 434.475 euros; Tecoi Corte (León) con 369.758 euros; Radiadores Ordóñez (Castellón) con 329.891 euros; Scoobic Urban Mobility (Sevilla) con 263.493 euros; Kautenik (Vizcaya) con 218,631 euros; y Datakomun Solutions (Valencia) con 63.118 euros.

En este sentido, Hereu ha detallado que el objetivo de esta línea es impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue.

Durante su intervención, el ministro ha destacado el proceso de electrificación que está sucediendo tanto en las fábricas españolas de automoción como en la adquisición de vehículos. El mercado de vehículos electrificados ha crecido un 32,7 por ciento en enero, convirtiéndose en el 12,9% del mercado total. En concreto, 6 de cada 10 vehículos vendidos en enero han sido de cero o bajas emisiones.

EN EL PLAN MOVES "SE NOS VA TODO"

Por otra parte, Hereu ha reiterado el mensaje de esta semana del Gobierno en el que ha afirmado que el Plan Moves III regresará pronto "porque en esto nos va todo" y que se hará de forma retroactiva al 1 de enero.

"Nos va a lo de Aragón, lo de Galicia, lo de Valencia, lo de Cataluña, lo de Castilla y León tanto en Valencia como en Valladolid, por tanto el Plan Moves será retroactivo, sin duda el mercado tiene que saber que las decisiones, que se cortaron no sé por qué, van a proseguir desde el 1 de enero", ha sostenido Hereu refieriéndose a las plantas y proyectos de electrificación de la industria que hay en España.

El ministro también ha recordado que ya se han recibido 18.000 solicitudes de ayudas a la compra de vehículos del Plan Reinicia Auto+ puesto en marcha por el Ministerio de Industria y Turismo para aquellas personas que perdieron sus vehículos a consecuencia de la Dana y por el cual se están aprobando 465 millones de euros.

"NO SE TRATA DE DISCURRIR A QUÉ PUERTO QUERÍAMOS LLEGAR"

Asimismo, Hereu se ha referido a las quejas de la industria sobre las normativas y planes de la Unión Europea para la descarbonización del sector del automóvil. Los fabricantes han reiterado durante la jornada del Foro Anfac, que es necesaria una flexibilización de la normativa de emisiones ('CAFE') para que no impacte directamente en su producción y rentabilidad este año.

"Salimos de un puerto, que era un puerto bien protegido, una zona de confort, y hemos diseñado el puerto al que queremos llegar y, por eso, cuando uno sale en un mar tormentoso, porque la coyuntura casi no va por días, va por minutos, la serenidad es necesaria para afrontar la toma de decisiones... Yo reafirmo, ahora no se trata de discutir si teníamos definido a qué puerto queríamos llegar, porque si no, nos cargamos toda la estrategia y las apuestas industriales de Europa. Lo que se trata es de poner inteligencia, poner ritmo adecuado y sobre todo... remar todos juntos, y os lo quiero expresar, estamos remando juntos", ha sostenido el ministro.

Hereu, asimismo, ha concluido expresando "un mensaje de confianza y de esperanza", ya que "en la economía hay variables tecnológicas, variables económicas, financieras, geopolíticas", pero "no podemos fallar es en la confianza, en nosotros mismos".

"España es una gran potencia de la automoción, a lo largo de décadas se ha ganado el orgullo de ser el gran segundo productor de Europa, y esto nos da orgullo industrial... y yo veo cultura industrial en los trabajadores, orgullo de transformarse para mantener el futuro de estas plantas, por eso yo apelo al seguir caminando juntos, al poder cooperar y al ganar la batalla de lo que es la electrificación para ganar el futuro", ha zanjado defendiendo la colaboración público-privada.