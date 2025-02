Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

A poco más de cinco minutos andando del Arco de Santa María de Burgos, en la otra margen del río Arlanzón, se encuentra un paseo olvidado para todo lo que tiene que ver con su conservación.

El paseo del Empecinado, donde los viernes y los domingos se celebran mercadillos, uno de textil y otro de antigüedades, adolece de mantenimiento desde hace años y como dice el refranero, «mal que no mejora, empeora».

El deterioro del pavimento, con roturas, falta de elementos, adoquines desgastados o que ya no existen las grietas y los hundimientos del terreno, son la tónica general de la zona central donde se ubica el monumento a las Américas. Los vecinos de la zona Sur también se quejan de la falta de mantenimiento en los jardines y en el mobiliario urbano, que sufre, además de las inclemencias del tiempo, la actuación de los vándalos.

Durante el pasado mandato en el Ayuntamiento de Burgos, el deterioro del paseo del Empecinado se trató en las juntas del distrito Sur y se expuso entonces la necesidad de que se realizara alguna inversión para mejorar la urbanización. Nunca llegó a concretarse en nada, ni siquiera un encargo de proyecto para ver por dónde intervenir. Han pasado, por tanto, varios años y con el nuevo equipo al frente de la Corporación, la situación es la misma: abandono.

Esta es la opinión de la asociación de vecinos Nuestro Barrio, que traslada a este periódico Ángel García, que lamenta que ni con el PSOE ni con el PP se haya movido absolutamente nada para mejorar la conservación de esta zona de paseo y estancia. «Todo se quedó en agua de borrajas», afirma este vecino, que ha dimitido recientemente de la junta de distrito por «desavenencias» con el presidente, el concejal José Antonio López, y cansado de los pocos avances que se consiguen a través de esta forma de participación ciudadana. «No funciona nada», lamenta, a la vez que recuerda que con otros presidentes de distrito se han conseguido cosas como los pasos de peatones en la calle Legión Española, el arreglo de la zona de Santa Clara y el paso de peatones elevado en calle Madrid, así como mejoras en la iluminación.

Como señala, es evidente el deterioro del pavimento, pero llama la atención sobre los hundimientos del terreno, en la línea de lo que ha sucedido en otros entornos como la avenida Reyes Católicos (estos últimos arreglados hace tiempo), en la zona más cercana a la avenida del Conde Guadalhorce.

Desde el punto de vista de los vecinos, es necesaria una actualización del paseo con la renovación de los elementos más importantes, de los jardines y del mobiliario.

«Se planteó la necesidad de actuar porque con el paso del tiempo se ha deteriorado, pero no se ha hecho nada, todo lo que teníamos pendiente sigue pendiente», resume García, que considera que «es desesperante y desilusionante, a partes iguales», la falta de avances en las necesidades del distrito Sur, igual que en otros.

La incorporación del mercadillo de los domingos a este paseo significa más actividad y más tránsito de personas y, por ello, urgen los arreglos necesarios.

En este mandato, una de las prioridades de inversión del distrito en la urbanización de la calle Frías. El pasado septiembre se iniciaba el expediente para contratar la redacción del proyecto para la remodelación de esta vía en la zona Sur de la ciudad de Burgos. Pero no se ha incluido el paseo del Empecinado que bien podría arreglarse con fondos municipales y no con parte que se destina a distritos que, claramente, no llega para todas las necesidades, según indican desde Nuestro Barrio.