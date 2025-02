El PSOE denuncia la falta de compromiso con El Encuentro tras finalizar 2024 «sin comprar una sola vivienda»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista denuncia la «línea de deterioro» que siguen los Servicios Sociales municipales, en palabras de la concejala Sonia Rodríguez, que lamenta los escasos avances que se han producido en el realojo de familias del poblado del Encuentro.

Desde el equipo de Gobierno del PP se pretendía haber culminado este proceso el pasado 2024, según las declaraciones de la entonces responsable política de esta área, Andrea Ballesteros, en una rueda de prensa el pasado septiembre. Además, Rodríguez critica que ya son 11 los servicios que se prestan sin contrato en vigor en esta Gerencia por valor de 7,9 millones de euros.

Lejos de haber culminado el realojo no se ha conseguido completar la compra de seis pisos para trasladar a las seis familias que quedan en las infraviviendas. «Primero iban a ser siete viviendas, luego se rebajaron a seis y ahora parece que se comprarán cuatro, con lo cual quedarían solo dos familias en un lugar en la que la situación cada vez es más pésima», asegura la edil del PSOE, que precisa que todavía no se han adquirido esas cuatro viviendas.

Rodríguez alerta sobre que no existe partida en el presupuesto para esos pisos ni tampoco los 800.000 euros que figuraban en el de 2024 para iniciar el desmantelamiento del poblado con la demolición, limpieza y reparación ambiental de toda esa zona.

Preguntada la actual concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, sobre estas cuestiones ha asegurado que es «prioritario» para el equipo de Gobierno del Partido Popular terminar el realojo de las seis familias que siguen viviendo en el poblado chabolista.

Según ha indicado, se van a comprar cuatro pisos y no seis porque dos de los incluidos en la propuesta de compra no han contado con el aval de una de las arquitectas municipales por no tener «las condiciones mínimas». Todavía no está decidido cómo abordar la adquisición de las dos que faltan si con una nueva licitación pública o bien con un procedimiento negociado, pero asegura que la partida económica es la que era en 2024 y que el procedimiento sigue su curso en la mesa de contratación con la apertura de sobres.

Sobre el desmantelamiento del poblado, ha asegurado «si no me equivoco» que en el presupuesto de 2025 existe un millón de euros para esta finalidad y aseguró que se está preparando la licitación.