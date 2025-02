Cidcast, las voces del Solar conquistan las ondas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Día de la Paz fue el estreno. Discursos que en vivo y en directo, por culpa del viento, los padres no pudieron escuchar se convirtieron en el primer programa de radio de Cidcast. Es la actividad extracurricular que ha puesto en marcha el colegio público Solar del Cid. «La iniciativa surge dentro del programa de Convivencia del Centro como una forma de estar en contacto, de integrar a toda la comunidad educativa pero también mostrar a los alumnos otra forma de contar las cosas y de aprender en un formato que les puede parecer más atractivo», explica la directora del colegio Solar del Cid, Nuria del Val.

Entre micrófonos, aplicaciones y programas de edición de audio se ha embarcado José María Antón. Profesor de Religión este año ejerce como Coordinador de Convivencia y es el encargado de dar forma al podcast que se pueden escuchar en Ivoox y en la web del centro. «Primero pensamos en un proyecto de innovación educativa a través de la radio, no salió, pero la iniciativa nos parecía muy positiva para mantener en contacto a toda la comunidad educativa desde alumnos a padres y profesores y nos pusimos a ver un poco cómo hacerlo», reconoce el profesor.

El coordinador de Cidcast durante el proceso de edición de los audios.Oscar Corcuera

Unos pequeños micrófonos, un móvil y un ordenador con el programa de edición de audio han sido las herramientas básicas para empezar. «El podcast es una herramienta muy común, mucha gente los escucha con diferentes temáticas y vimos que podría ser una buena manera, desde el desconocimiento más absoluto de como funciona, de interrelacionar a los diferentes colectivos que formamos la comunidad del Solar del Cid», señala Antón. No contar con proyecto de innovación educativa limita la capacidad de adquisición de elementos o formación, pero con poco se puede hacer mucho. Así ya llevan cinco podcast activos, empezaron en el mes de enero, y la actividad ya convence a los alumnos.

«Es algo diferente, me gustó hacerlo», explica Mencía Arceredillo. Vocaciones en torno a las ondas y la radio parece empezar a generar porque «me gusta escribir, hice una presentación y me gustó». Cuando le preguntan de qué quiere escribir, responde solícita «lo que me pidan me lanzo». Quién aún no se ha estrenado a los micrófonos del Cidcast es Marcos Oca. «Tengo ganas, porque está guay hacer cosas distintas», señala.

Ambos se dirigen a la biblioteca para abordar algunos de los puntos que tratarán en su podcast. Allí José María coloca los micrófonos, la aplicación del smartphone y empiezan a grabar. El próximo capítulo tratará de explicar desde los distintos puntos de vista qué es el colegio para ellos: profesores, alumnos y padres. Se unen dos padres a la charla. Tania Sánchez fue alumna del Solar en su momento y hoy tiene a sus dos hijos en Primero de Primaria y en Primero de Infantil. «Todo lo que sea conocernos es superpositivo para hacer comunidad y si, además, los niños y las familias se pueden implicar de manera conjunta es genial como sentimiento de pertenecer al colegio pero es que además a nuestros hijos les ayuda incluso a la hora de expresarse que es algo en lo que fallamos bastante de adultos», explica.

Junto a Tania, Telly Tapia aboga por esa manera original de formar a los alumnos e informar a los padres. «Es una herramienta muy interesante para los padres que nos llegan los trabajos de los niños porque suelen hacer tareas que no sabemos como son porque no salen del aula y a nosotros como padres nos gusta escucharles, saber lo que han hecho y para ellos es una forma más amable de aprender», explica.

Ambos tienen la tarea, en este capítulo, de contar porqué eligieron el Solar del Cid como centro para sus hijos. El proceso de puertas abiertas está próximo, en este centro de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas será el próximo 6 de marzo en dos turnos previa inscripción por email, y ellos con cuatro y nueve años de visita diaria a las instalaciones de un centro que cumple cuatro décadas en activo contarán porqué tomaron esta elección.

«El centro tendrá cosas que mejorar, como todos y en todos los sectores, pero creo que tenemos cosas positivas que nos diferencian de otros coles como las zonas verdes, que son una maravilla, estar rodeado de naturaleza es un punto muy fuerte», resume Tania. «Pensando en qué contar me puse con Alba y Paula a ver fotos de esos primeros días, son nueve años viniendo aquí, viendo como han crecido, Alba ya terminó aquí pero recordábamos como lloraban cuando las dejabas aquí al principio y ver como se desarrollan, crecen …», explica Telly quien no fue alumno del centro pero sí su mujer María, de la generación que estrenó las instalaciones.

Llegará el momento, al menos eso espera José María, en que los alumnos puedan promover sus propios temas. «Estamos en proceso, hemos empezado en enero, ya vamos puliendo un poco todo y ahora lo que nos queda es buscar contenidos que puedan ser atractivos para el alumnado, que es quien lo elabora aplicando cononocimientos de lengua, de síntesis, la temática que abordemos como por ejemplo han sido las biografías, pero también pensando en los potenciales oyentes que son los padres», explica.

Algo de esa filosofía se traslada en los podcast. Ya hay cinco capítulos disponibles. Desde la presentación, los discursos del Día de la Paz y las biografías. Cidcast, las voces del Solar aun tiene muchas historias que contar.