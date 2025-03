Martínez-Acitores exige una campaña para informar a las familias numerosas sobre la bonificación del IBI

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox se siente «traicionado» por el equipo de Gobierno del Partido Popular por la escasa repercusión que ha tenido la última bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles para familias numerosas, aprobada el pasado septiembre entre ambas formaciones cuando constituían un bipartito.

Fernando Martínez-Acitores, portavoz municipal de Vox, considera que la estrategia de comunicación ha sido «decepcionante» en una cuestión «que nos ha costado tanto sacar adelante», a pesar de que opina que el Partido Popular actúa como una «agencia de publicidad».

«El PP no quiere asumir que la información no ha llegado a la gente», asegura Martínez-Acitores que señala que muchas familias numerosas no se han enterado de que el plazo para solicitar la bonificación acababa el pasado 27 de febrero. Desde su punto de vista, la falta de información sobre la última bonificación que iba a permitir aumentar los beneficiarios al eliminar criterios de renta, «se ha ninguneado» por ser una medida promovida por Vox, ahora en la oposición. «Nos sentimos traicionados por no informar convenientemente», aseguró, a la vez que reclama que para el próximo ejercicio se realice una campaña de comunicación en condiciones.

El pasado septiembre se advertía que con las bonificaciones que existían hasta ahora apenas se beneficiaban 600 familias de categoría general (con 3 hijos), cuando según la base de datos consultada por el equipo de Gobierno en Burgos hay unas 3.600 familias numerosas. Finalmente, según los datos hechos públicos esta semana por el equipo de Gobierno, se registraron 736 solicitudes, por encima de otras anualidades, pero lejos de las previsiones.

Del total de las peticiones, 706 cumplen los requisitos y supondrán una rebaja global ligeramente superior a los cien mil euros en la recaudación del impuesto, cuando el importe bonificado en 2023 fue de 98.000 euros. Por tanto, con las nuevas presentadas apenas supone 2.000 euros más que no ingresarán las arcas municipales. De inicio, al calcular el alcance de la bonificación se preveía dejar de ingresar 837.000 euros menos al año.

Desde Vox consideran que el PP se contradice al pedir discreción en el trabajo por la candidatura a ser Capital Europea de la Cultura y aprovecha cualquier acto cultural para publicitar «acciones eje» del mencionado proyecto, como la tertulia 'El Ciprés', la Semana Santa burgalesa o la Semana Cidiana.

Por otro lado, Martínez-Acitores ha criticado que siguen sin información sobre el proyecto Xpande para la calle Santander, dado que el PP, anuló una reunión que tenían acordada y lamentaba que los 4.000 burgaleses que han pasado por la exposición virtual «han sido engañados» porque no concuerda la simulación con los planos que maneja Ayala.