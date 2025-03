Vox reivindica la figura de Diego Porcelos y quiere que se note en la ciudad

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox se ha puesto manos a la obra para reivindicar la figura del fundador de la ciudad de Burgos, Diego Rodríguez Porcelos. Quieren que el Ayuntamiento de Burgos ponga en valor el recuerdo del conde de Castilla que levantó los primeros edificios de la ciudad de Burgos en forma de conservar su sepultura y dignificar la estatua ecuestre con la que se reivindica su valor para la ciudad. «El conde Diego Porcelos tiene un papel fundamental en la fundación de la ciudad y que en muchos sentidos está bastante olvidado », destacó el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores.

Consideran que la figura que se encuentra en la rotonda de la plaza Santa Teresa «no es la ubicación más adecuada en medio de una rotonda y en una plaza que ni siquiera lleva su nombre». Por eso reclaman que «este elemento se ubique en otro lugar». En su lista de posibles ubicaciones se encuentra su emplazamiento original, la plaza de San Juan puesto que «ya no se organizan tantos eventos». Enumeran que solo el Festival Internacional de Folclore se mantiene en esta ubicación, porque la pista de hielo se ha llevado frente al Fórum. Consideran que la plaza San Juan es «donde estaba planteada su ubicación original, a las puertas de la entrada de la ciudad, o como se planteó en su día en el entorno o enfrente del conservatorio».

Este cambio de ubicación es la excusa perfecta para que en la rotonda de Santa Teresa se erija otro monumento. «Queremos destinar esta plaza a un monumento de Santa Teresa que es lo lógico en esta ubicación». En esta zona se encuentra el convento de San José y Santa Ana, el último de los que la santa fundó allá por 1582. Añade Martínez-Acitores que, además, «salvo las pequeñas estatuas, no hay ningún monumento o estatuas dedicado a una mujer relevante en Burgos, no existe ninguno».

El cambio de ubicación de la estatua de Diego Porcelos y al creación de un monumento en honor a Santa Teresa de Jesús es una iniciativa que Vox plantea introducir en la próxima modificación presupuestaria que lleve a cabo el Ayuntamiento de Burgos. «Son cuestiones que vamos a introducir en la modificación presupuestaria, hay en cuestión un ambigú con 500.000 euros que no vemos nada clara, no consideramos que sea necesario o tan prioritario como es esta mejor ubicación de rodríguez Porcelos y hacer un homenaje en condiciones a Santa Teresa de Jesús», matizó. Reconce Martínez Acitores que sobre su no al Ambigú ya se ha hablado con el equipo de Gobierno del que salieron abruptamente hace unos meses, pero que de esta propuesta de reconocimientos a personajes históricos aún no se ha tratado.

Recuperar la tumba del fundador

En esta línea de reivindicar la figura del Conde Diego Porcelos, Vox también insta al Ayuntamiento de Burgos para reclame la puesta en valor del lugar donde descansan sus restos mortales. «La tumba está en Villafranca Montes de Oca que, aunque es Bien de Interés Cultural, está francamente descuidada», señala el portavoz de Vox. Por eso reclaman que el Ayuntamiento inste a la Junta de Castilla y León a materializar la reforma y rehabilitación de la ermita de San Felices de Oca donde está la tumba de Diego Porcelos «como prometió». Remarca, además, que se debe recuperar la lápida que reseña que en ese lugar descansa el fundador de Burgos y que la ciudad colocó en 1884, «en aquel momento se tomaron las cosas con más interés».

Para Vox la figura de Diego Rodríguez Porcelos y la del Cid Campeador forman parte de un «periodo glorioso de la ciudad que hay que recuperar». Para su agrupación son figuras que deben sustentar la capitalidad cultural 2031, «se quiere promover la figura del Cid como un referente, pero en ese eje cultural creemos que también debe estar el Conde Diego Rodríguez Porcelos».