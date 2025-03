Suárez quiere ubicar la sede de Sodebur y Burgos Alimenta en el futuro Mercado Norte

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, manifestaba su interés por ocupar un espacio en el futuro Mercado Norte, al que podrían trasladarse las sedes de la Sociedad de Desarrollo de Burgos (Sodebur) y la marca Burgos Alimenta.

Aseguraba al respecto que al hilo del proyecto Xpande -en el que el equipo de Gobierno ha incluido el histórico empeño por renovar las dependencias ya clausuradas de la plaza de España- preguntaron "hace meses" al Ayuntamiento "qué posibilidad había de satisfacer una necesidad que tenemos", en relación con la ubicación de los servicios detallados. Al parecer, la respuesta municipal abría las puertas del edificio que vendrá, donde la institución provincial podría instalar "estos dos servicios prioritarios" y un "gran escaparate" de los más de 300 productos de la tierra que promociona, para el que lleva años buscando emplazamiento.

"Nuestra intención es llegar a un acuerdo", reconocía Suárez, que, no obstante, rehusaba aportar datos concretos respecto a la cuantía que habría de aportar para materializarlo. "Todavía no hemos hablado de números. Sí que hemos hablado de superficies, servicios comunes y de distintas posibilidades, pero el proyecto está aún en fase de actualización de precios", recordaba.

Con todo, el traslado en todo caso no será inmediato, pues restan no pocos pasos por dar. Al tiempo que se ejecuta el derribo del inmueble actual, habrá de revisarse el documento relativo al diseño del nuevo, renovar los costes y presentar el resultado a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) con toda la información pertinente.

Una vez obtenido el visto bueno, tocará emprender la construcción siempre que se encuentre la colaboración privada que, según el modelo que aún hoy está sobre la mesa, será necesaria para su puesta en marcha. La obra, dado el calado del edificio, no será breve.