La receta del PSOE tras Prepay: o más personal o adiós a Movilidad

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

O se dota de más personal o se suprime este órgano. Esa es la receta del PSOE tras el caso Prepay al quedar claro, a su juicio, el "absoluto abandono" al que ha condenado el PP al Servicio de Movilidad y Transporte, responsable de la gestión de un contrato que, "tal y como ha quedado acreditado en la comisión de investigación, estalló bajo el mando operativo" del equipo de Gobierno liderado por Cristina Ayala.

Así lo afirmaba, con rotundidad, el edil socialista Julio César Arnaiz, que lanzaba al aire la siguiente pregunta: "¿Tiene sentido crear un órgano desconcentrado de la Administración para tenerlo sumido en la inanición de recursos humanos y materiales y que, después, ante cualquier problema necesite acudir a la salvación de los servicios centrales?". No dudaba el concejal en considerar absurda esta situación, por entender que "un servicio así tiene que ser autónomo y para ello tiene que estar dotado de un cuadro jurídico y técnico completo que en este caso no existe".

Concluía en vista de lo conocido en la comisión de investigación, donde "ha quedado claro que el consejo de administración de este órgano no pinta nada, algo impensable en cualquier empresa, y los trabajadores no llegan a asumir todo lo que los estatutos les exigen competencialmente", que el PP "no cree en el SMyT", por lo que, en tal caso, instaba a "disolverlo, reintegrarlo en el organigrama del Ayuntamiento y, además, prestar el servicio en cuestión -la gestión de las recargas- de modo directo".

Como muestra de la escasez de medios ponía el ejemplo del Ayuntamiento de Santander, que solo para gestionar los autobuses urbanos cuenta con nueve personas, mientras que "aquí, hoy por hoy, son dos los que se encargan de autobuses, taxis, estación y la movilidad de toda la ciudad, pues autorizan el uso de la vía pública".

Lo que tanto Arnaiz como la también concejal socialista Nuria Barrio ven totalmente probado en la comisión que los problemas que derivaron en la deuda millonaria arrancaron en el mandato del PP y que se agravaron con la nueva adjudicación del contrato a la misma empresa, formalizada en enero de 2024. Cuestionan, eso sí, la encomienda a Prepay del mismo servicio tras conocer los impagos previos y, sobre todo, que no exista acta de la reunión de la mesa de contratación que tomaba esta decisión.

"Es una anomalía inaceptable", aseveraba Arnáiz, que entiende que, en su momento, por la carga de trabajo de quien debía redactarla, no se hiciera, pero exigen que se elabora "de manera extemporánea" pues "sería muy interesante saber qué dijo cada miembro participante".

En todo caso, la edil subrayaba que, si bien, desde el punto de vista jurídico, la empresa cumplía los requisitos requeridos por el pliego, dados los antecedentes, "tal y como señaló el vicesecretario municipal en su momento, por lógica y por prudencia no debía haberse adjudicado".

En este sentido, y amparado por el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento, el PSOE ha encargado la emisión de dos informes por escrito para que el asesor jurídico detalle las funciones de los integrantes de la mesa de contratación, "que van más allá de la mera comprobación documental" y "la responsabilidad que deben asumir aquellos que en el momento de la reunión tenían conocimiento de la deuda de Prepay".

No desaprovecharon ambos ediles la ocasión de incidir en la "falta de diligencia" demostrada por el responsable político del SMyT, José Antonio López, al que de nuevo instaron a marcharse: "No se ha preocupado en absoluto por una situación tan grave y se ha limitado a actuar a golpe de hechos, obviando al consejo de administración, que es el garante del servicio".

Destacaban además que la comisión de investigación, que culminará el próximo 24 de marzo con la sesión de conclusiones, ha servido para desmontar la estrategia de "tinta de calamar" por la que, según Barrio, había optado el PP. "En agosto de 2023 se paga lo correspondiente a mayo, es decir, se salda por completo la deuda del anterior mandato. Es a partir de septiembre cuando las cifras se disparan", apostilló.