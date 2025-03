Los talleres en Burgos buscan trabajadores. La falta de perfiles específicos impide cubrir un centenar de empleos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La falta de mano de obra cualificada sigue siendo un problema para el sector de los talleres de automoción, hasta el punto que serían cerca de un centenar los puestos de trabajo que estarían sin poder cubrir en la provincia de Burgos por falta de un «perfil específico», según señala el secretario general de Adeabur (Asociación de Empresarios de Automoción en Burgos).

Pone un ejemplo reciente, en el que acudió a una feria de empleo que organizaba la Cámara de Comercio, a la que «fui con 16 ofertas de trabajo y no pudimos cubrir ninguna porque no había un perfil específico». Es más, añade, «a mí ha llegado a decirme un concesionario de camiones, queremos alguien que quiera trabajar con buena voluntad de hacerse un sitio laboral, dice, y unas mínimas facultades para el trabajo, si hace falta la enseñamos nosotros».

Señala que hoy en día «se puede conseguir un trabajo razonable en el sector, pero hace falta que haya alumnos». Sin embargo, lamenta, «ahora como busques un tapicero o algo así te vas a abrir y te lo vas a desear». Afirma que en ese sentido, «tenemos ahí un reto que tendremos que trabajar con las asociaciones de padres, con los centros».

Precisamente, esta carencia de profesionales cualificados ha hecho que haya decaído una de las lacras contra las que lleva años luchando Adeabur, la proliferación de talleres ilegales. En este sentido, Gabriel Martínez explica que «hay una cosa ahora que palía en parte este repunte, y es que hay una escasez de profesionales cualificados». Añade que «para muchos es mucho más cómodo trabajar con una remuneración decente en empresas legales y no tener un negocio clandestino, aunque aún así aparece».

En este sentido, hace un llamamiento a la ciudadanía. «Aquí es importante llamar mucho la atención al ciudadano porque estas oportunidades en las que parece que te ahorras un dinero y demás, muchas veces es todo lo contrario», asegura. A ello, añade que «hay que tener en cuenta las consecuencias» de acudir a alguno de estos negocios ilegales porque «no es lo mismo que venga un ñapas que bajo mano viene a colgar unos cuadros» porque «tenemos vehículos que cuestan dinero y cada vez son más caros los coches, llevaba muchos componentes, muy tecnológicos, la evolución de los costes de producción está subiendo, de hecho hay vehículos que han duplicado en diez años su precio».

Hace poco, recuerda, la asociación denunció a un negocio de la provincia que consideraba que era clandestino. A su vez, a la asociación le llegaban los comentarios de uno de los empresarios legales de la misma localidad que les decía que, lejos de verse perjudicados por esta actividades «cada día cojo más coches con la grúa gracias a lo que hace. O sea, que estropea más que arregla».

Por eso, «con este tipo de negocios a veces la gente, pensando que se ahorra un dinero, pues se somete primero a un riesgo económico, es decir, que te destrocen un coche y casos ha habido, y cada vez más». Esto ocurre porque «muchas veces no son gente cualificada» porque los profesionales cualificados «hoy en día encuentra trabajo de hoy para mañana». Pero, como indica Martínez, no se encuentra personal cualificado. «Hoy mismo me has pedido un empresario que le busque a alguien y nos estamos planteando con una empresa de contratación irnos a Perú a buscarle un profesional, porque no lo hay en el mercado español. Son todos los perfiles en los que se ven esa falta de mano de obra cualificada, apunta el representante de Adeabur.

«Cualquier profesional de la automoción ahora, cualquier categoría, es difícil de encontrar. Y si se traslada la situación a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, el «problema se multiplica exponencialmente, conseguir a alguien con una moderada cualificación, como un conductor de grúa, para pueblo es casi misión imposible». De hecho, conseguir un chapista o un mecánico para una población como Miranda y Aranda es «complicado, ya no te digo Lerma, Briviesca, Villarcayo o Medina, es un problema gordo».