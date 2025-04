Ayala visita el inicio de las obras del cívico de Fuentecillas con recado para el PSOE

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hace menos de un mes las máquinas empezaron a limpiar la maleza de la parcela junto a la Avenida Independencia donde se ubicará el octavo centro cívico del Ayuntamiento de Burgos. Un proyecto cuya imagen ya se esbozaba en los proyectos básicos presentados en 2016 con Javier Lacalle al frente del ejecutivo municipal. La instalación iba a ser una de las inversiones principales del anterior equipo de Gobierno del PSOE, encabezado por Daniel de la Rosa. Pero no se llegó a mover más que la caseta de obra en uno de los bajos del edificio.

Con las máquinas extrayendo arena para nivelar el terreno de fondo, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se mostró orgullosa de empezar a materializar una obra ansiadamente esperada entre los vecinos de la obra, a pesar de las molestias que ya empieza a acarrerar su ejecución y que se prolongará por, al menos, 20 meses. «En la legislatura pasada no se hizo un trabajo eficaz para empezar estas obras en la práctica, cuestión que sí ha hecho este equipo de Gobierno, esta es la parte de la historia que empezamos ahora y que tendrá el fin de obra previsto para finales de 2026», señaló la primera edil.

El proyecto arranca con una inversión final de 6,1 millones de euros, frente a los cuatro en los que se lanzó y se adjudicó po 4,5 millones de euros a finales de 2021. La empresa no llegó a iniciar los trabajos solicitando una actualización de precios. No se llegó a un acuerdo y aquel contrato se rompió previo paso por los tribunales. Para Ayala solo hay un culpable. «En la anterior legislatura no se hizo absolutamente nada eficaz porque ni siquiera se actualizaron los precios de 2016 con lo que, si añadimos el tema COVID y la guerra de UCrania, efectivamente, como era muy previsible, conllevó un fracaso absoluto», sentenció la primera edil.

Octavo centro cívico de Burgos

Durante las útimas semanas una máquina esxcavadora y varios camiones tratan de nivelar una parcela de más de 5.000 metros cuadrados donde se ubicará el octavo centro cívico de la ciudad. «Será un espacio de prestación de los servicios de los CEAS y las 83 actividades que ahora se desarrollan en el reducido espacio de la calle Villalón y que se ha quedado absolutamente insuficiente», avanzó.

El edificio contará con dos plantas, un jardín en el centro abierto al exterior, con un total de 11 aulas, una cocina taller, o un salón de actos que permitirá que el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas pueda entrar de forma completa en la programación cultural de los barrios que lleva a cabo el Ayuntamiento de Burgos. «En este momento la obra está en una fase muy iniciaria, en la que se ha empezado con movimientos de tierra y, después, habrá un pilotaje en el que se bucará, me consta, generar las menores molestias posibles a los vecinos a los que pido un poquito de paciencia porque esto lleva molestias evidente en un primer momento pero después, para 2026 tendrán un edificio que prestará servicio a todos los vecinos», sostuvo la alcadesa de Burgos.

Sobre la puesta en servicio del Centro Cívico Oeste de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas Ayala no ha querido avanzar fechas. «Lo que tenemos claro es que para finales de 2026 la obra como tal estará terminada, lo que intentaremos será que el tema de amueblamiento y prestación de funcionarios pueda estar cuanto antes». Y es que la licitación del amueblamiento de las instalaciones y la contratación del personal que gestionará la instalación, además del equipo que ya está trabajando en el CEAS, es un procedimiento diferente al de la ejecución de la obra que realiza el Grupo Herce y dirige el estudio Barrio Cameno.