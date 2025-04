Tres lobas se cuelan en el colegio Apóstol San Pablo de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Conocer al lobo, sus características y su forma de vida, desmitificando la figura de animal peligroso que «siempre nos han contado». Ese es el objetivo del taller que el AMPA del Colegio Apóstol San Pablo de la capital burgalesa ha organizado en las instalaciones del centro de la mano de los profesionales de la Residencia Canina Ramos.

Las caras de expectación y emoción de los más pequeños cuando Isis, Lupe y Hela, tres lobas grises de los Cárpatos, entraron por la puerta del colegio se quedarán siempre en la memoria de sus padres. Excitación, alegría y un poquito de miedo se dieron la mano en esta actividad única que acerca a los lobos a las aulas de una forma «novedosa» y permite a los niños «interactuar con los animales de primera mano», explica Luis Miguel Ramos, ingeniero técnico agrícola y responsable de la residencia.

Burgos Tres lobos revolucionan una residencia universitaria El Correo de Burgos | El Mundo

Las tres hembras, criadas en cautividad desde su nacimiento, despertaron la curiosidad de los niños. «El lobo es una animal muy sensible, introvertido y asustadizo. Con este taller queremos desmitificar que es el gran enemigo del medio rural sin quitar la idea de que tiene que comer», apunta el responsable de la residencia.

El taller se desarrolló en dos partes. En la primera «hacemos una proyección para explicar las características del lobo, sus partes del cuerpo y algunas curiosidades, así como sobre la jerarquía y la forma de vida con las diapositivas originales que el naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente utilizaba para defender su figura», señala Luis Miguel. Todo ello «adaptado al lenguaje de los niños que participan en el taller y que tiene entre 3 y 12 años».

Primer plano de una de las lobas.TOMAS ALONSO

Tras la parte teórica llegó el momento más esperado por los niños: dar de comer a las lobas. «Los niños y sus familias les dan de comer algo de pienso con la mano», comenta Luis Miguel, quien explica que «aunque temíamos que muchos no se atrevieran a hacerlo, la mayoría lo hicieron y les encantó». De hecho, quienes se sienten más sorprendidos son los padres.

«Nos gusta fijarnos en papás y mamás porque muchos se sorprenden de que sus hijos estén dando comida con la mano a un lobo», comenta divertido el responsable de la residencia canina. Las familias se sorprendían aún más cuando a estas tres magníficas hembras les acompañaba Odín.

«Odín era el macho de la manada, pero falleció el pasado año pro un derrame cerebral con 13 años», recuerda Luis Miguel. «Era un ejemplar grande, espectacular y llamaba mucha la atención por su tamaño», señala. Ramos lo recuerda con mucho cariño. «Él sí vivió un tiempo en libertad hasta que fue rescatado», señala. Y es que Isis (8 años), Lupe (6 años) y Hela (4 años) llegaron a Burgos a través de un programa de colaboración con Ucrania que recoge a cachorros de lobas de los Cárpatos.

Las familias disfrutaron del taller en el patio del colegio.TOMAS ALONSO

Por norma general, el lobo «tiene una esperanza de vida de 8 años en estado de libertad: en ese medio se enfrentan a peleas, enfermedades y malnutrición», apunta Ramos, pero en cautividad «pueden alcanzar los trece años e incluso alguno más».

«Ha sido una experiencia preciosa y muy interesante», comenta Raquel López, una de las madres del centro y miembro del AMPA. «Tenemos la suerte de que en este cole, la dirección no nos pone ninguna pega a las cosas que proponemos» y es que «al ser comunidad educativa muchas actividades de diferente ámbito tienen cabida en el centro».

Una loba interactúa con una niña.TOMAS ALONSO

López recuerda que «si bien al principio muchos padres se mostraron sorprendidos con la actividad, ha generado mucha expectación y han salido encantados», añade.

Protección el lobo

El Congreso de los diputados aprobaba hace unos días que puedan cazarse lobos de nuevo en España. Una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario le retira la protección a las poblaciones al norte del río Duero con lo que estará permitido cazar la especie tras cuatro años de tregua.

Ramos lamenta que en la ley «no se tenga en cuenta que las poblaciones de lobo no son iguales en toda España» y que «si bien en algunas partes como Zamora se han convertido en un problema por los continuos ataques a la ganadería y debería haber un control cinegético, no es así en otras zonas de Castilla y León y de otras comunidades donde hay muy pocos ejemplares». Ramos cree que la ley «debería centrarse especialmente en esta cuestión».