Las bailarinas burgalesas alcanzan la semifinal del Concurso Internacional de Ballet de Torrelavega

El Concurso Internacional de Ballet de Torrelavega tendrá a las dos jóvenes burgalesas en la semifinal de su décimo séptima edición. Las dos alumnas de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ de Burgos se han medido al resto de bailarines en la primera fase del concurso que se celebró el pasado jueves en las dos categorías infantiles y el viernes para juveniles y superior. Gadea López estará el sábado en la semifinal de la categoría infantil B, hasta los 13 años, y en la juvenil, de 14 a 17 años, se ha colocado la burgalesa Julia Acedo este mismo viernes.

Gadea López Ontavilla es alumna de 2º de Enseñanzas Profesionales de Clásico y participará en la categoría Infantil II para jóvenes entre los 12 y los 13 años. Acudirá con una variación de danza clásica libre titulada ‘Envolé’ que lleva trabajando desde el mes de enero más allá de las clases diarias de su especialidad. Es el primer concurso al que se presenta y para ella es toda una oportunidad. «Estoy muy orgullosa de que me hayan seleccionado porque no todo el mundo puede ir y es una experiencia única aunque te lleve mucho trabajo al final es mucho aprendizaje», señala la joven burgalesa.

Gadea López estudia 2º de Danza Clásica.MARTA ZAMORA

De la pieza que lleva tiene bien interiorizados los pasos pero también la historia que quiere contar. «Se inspira en un ser que intenta volar y lo va intentando durante toda la pieza hasta que al final lo consigue», cuenta. Sumar esas horas de más a la actividad diaria en la que conjuga las clases de segundo de la ESO con la Escuela Profesional de Danza no son un problema para ella. «La danza ya es como una parte de mi, llevo tanto tiempo bailando que ya es algo mío». Considera que los pliés y subirse a las puntas es como un desahogo. «Cuando un día estas agobiado esto es como una forma de desahogarte». Subirse a un escenario no es problema porque ya esta acostumbrada. Cada año, a excepción del de la pandemia, preparan una actuación en los teatros de Burgos. «Es lo que más me gusta, cuando te estas preparando para ir a una actuación, luego llegas al escenario y estas a tope, sales y lo haces», sostiene.

Durante este proceso le han acompañado en un inicio su profesor Pablo Campo de la Osa y ha perfeccionado la variación con Marta Zamora que le acompañará al Teatro Municipal Concha Espina de la localidad cántabra de Torrelavega. «Acompañar a Gadea en este proceso de formación ha sido una experiencia muy gratificante, se ve su evolución desde el primer día que empezamos a ensayar gracias a su madurez y esfuerzo y deseando verla disfrutar en el escenario», valora la docente. En la categoría Infantil 2 la primera selección se vivirá hoy, la semifinal será el sábado y la gran final se celebrara el próximo domingo.

Julia Acedo cursa los estudios de 6º de Danza Clásica.MARTA ZAMORA

En la categoría juvenil Julia Acedo Nicolás, alumna de 6º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica, expondrá sus dos piezas este viernes 11 de abril. Lo hace tras subirse a los escenarios a finales de marzo y ayer miércoles con la Gala de Profesores Especialistas en la que participa en las piezas de Clásico de Gonzalo Galguera. A sus 19 años Julia no concibe su día a día sin el baile. «Empecé a bailar a los cinco años en la academia de mi barrio, con nueve entré en el conservatorio y ya llevo 10 años seguidos hasta sexto de profesional con lo que para mi la danza es como algo esencial, no entiendo la vida sin bailar», señala.

No hay problema para volver a calzarse las puntas y subirse al escenario del Concha Espina donde defenderá dos piezas. Hay una de repertorio de danza clásica obligatoria que ha trabajado en los últimos meses. Ha sido la Variación Kitri del Ballet de Don Quijote del Primer Acto que ha trabajado bajo la supervisión de Ana González Barca. La segunda pieza a concurso para los jóvenes entre 14 y 17 años es libre. En este caso Julia Acedo ha «hecho suya» una pieza coreografiada por su compañero Pablo Bujedo titulada ‘Employee’

La joven de 19 años afronta el concurso como «una experiencia completamente nueva porque no he vivido un concurso, sí actuaciones o galas, pero aquí es otra sensación». Añade también que podrá compartir esta experiencia con otros jóvenes bailarines pero, también, con la mirada puesta en el futuro más allá de la escuela. «Es una oportunidad para que me vean y poder sondear si hay alguna oportunidad de cara al futuro», apuntaba antes de acudir a Torrelavega.

«Esta preparación es un trabajo que lleva mucho tiempo, quiero poner en valor el enorme trabajo que ha hecho y que, además, lo ha realizado de forma muy autónoma e implicada y es muy fácil trabajar con ella», señala la profesora Ana González Barca que, además, está muy ligada al Concurso Internacional de Danza de Torrelavega.

«Yo soy de allí, es un concurso que he visto nacer, en el que estoy muy involucrada y a parte soy profesora en estas jornadas», señala. Como docente de la EPDCyL Ana Laguna de Burgos supone «un orgullo llevar alumnado a esta cita porque es una forma de mostrar el trabajo que hacemos aquí en Burgos en un concurso que es internacional donde se dan cita escuelas y conservatorios de varios países», señala.

Junto con Julia Acebo y Gadea López bailarán sobre el escenario del Teatro Concha Espina unos 80 bailarines procedentes de diferentes escuelas y conservatorios de España, Reino Unido, Alemania, Portugal o Francia. El concurso, que se celebra desde el 10 al 13 de abril, realizara la gran final el próximo domingo donde se determinarán los ganadores en cada categoría y se reparten unos 12.000 euros en premios. Habrá primer y segundo premio en las dos categorías infantiles y hasta tres en las categorías de Juvenil y Superior. Además, se otorgará otro galardón a la mejor interpretación de categoría libre.

El Concurso Internacional de Danza de Torrelavega fue de los primeros en ponerse en marcha en España. Desde el año 1996 han premiado a estudiantes que, después, han logrado importante trayectorias en la danza. El concurso esta organizado por la Asociación de Amigos de la Danza y el ayuntamiento de la localidad.