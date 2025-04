Suarez cree que el ciclo de diez años de Tudanca «ha sido pobre para Burgos»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, hizo su particular balance de Luis Tudanca al frente del PSOE de Castilla y León. Una década perdida a juicio del popular. «Se cierra el ciclo de Luis Tudanca al frente del PSOE de Castilla y León, 10 años, con siete de Sánchez al frente del Gobierno, que ha sido pobre para Burgos, la provincia ha sufrido el Gobierno de Pedro Sánchez y Luis Tudanca no ha servido para nada, no ha servido para reflotar proyectos varados», puntualizó.

Suárez también se refirió al relevo, Carlos Martínez, considerando un cambio en el nombre pero no en el fondo. «El relevo apunta a los mismo, más sanchismo para los que Castilla y León y Burgos estarán a la cola». Afirma no entender como el PSOE culpa al Partido Popular de todo, «mensajes apocalípticos con el PP culpable de todo cuando ya hay siete años de gobiernos del PSOE».

En cuanto a la renovación de Esther Peña al frente del PSOE de Burgos señala que «las caras son las mismas y si hay cambio de cromos es para seguir con más sanchismo con la animadversión del PSOE a esta tierra». Apeló a un socialismo «sin rumbo, donde no hay ni una neurona como dijo su secretaria de organización». Como ejemplo expuso la petición de Carlos Martínez a Alfonso Fernández Mañueco de adelantar las elecciones « porque no hay presupuestos, cuando quedan diez meses para votar». Suárez alentó a Martínez a «pedir lo mismo al Gobierno central que gobierna sin aprobar los presupuestos»