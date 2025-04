Los sindicatos lamentan el «fracaso» en la negociación del convenio del Comercio del Metal en Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las federaciones de Servicios de CCOO y de la Federación de Servicios movilidad y consumo (FeSMC) de UGT Burgos lamentaron en un comunicado el «fracaso» en la negociación del convenio del Comercio del Metal en Burgos. En un comunicado recogido por Ical, muestran su pesar porque la patronal «mantenga sus propuestas de recorte de derechos, que tanto ha costado conseguir», lo que ha llevado a concluir sin acuerdo la última reunión celebrada el pasado 9 de abril.

Según explican en el escrito, los principales puntos de desacuerdo fueron la ampliación de la jornada irregular al 20 por ciento, una propuesta que aseguran que es «inaceptable» desde el primer momento para la representación sindical. Además, se refirieron a la eliminación de los complementos por Incapacidad Temporal (IT), «una línea roja que ha roto cualquier posibilidad de acuerdo». Explican así que, mientras UGT y CCOO proponían mantener al menos el cien por cien del salario durante la primera baja del año, la patronal «pretendía restringir esta cobertura a una única baja durante toda la vigencia del convenio».

En esta línea, Comisiones Obreras y UGT explican que, desde el inicio del proceso negociador, la patronal mantuvo una propuesta que los sindicatos consideran «insuficiente», una subida salarial del 8,5% a cinco años, muy alejada de la propuesta sindical del 9,75% a cuatro años. Las organizaciones sindicales lamentaron así que este planteamiento «no compensa en absoluto la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante la vigencia del anterior convenio, en la que el IPC acumulado alcanzó el 19,5%, mientras los salarios apenas subieron un 8,25%». «Las trabajadoras y trabajadores no solo no recuperarían lo perdido, sino que seguirían viendo cómo su esfuerzo no es reconocido ni valorado», indicaron desde las Federaciones.

«A ello se suma la negativa empresarial a incluir cláusulas de revisión salarial ligadas a la evolución del IPC, lo que deja a las plantillas desprotegidas ante posibles subidas de la inflación durante la vigencia del próximo convenio», añaden.

Asimismo, señalan que el argumento de la patronal, basado en el supuesto «alto absentismo», no justifica los recortes planteados ni las ridículas mejoras económicas ofrecidas. Hasta el último momento, CCOO y UGT intentaron acercar posturas, llegando a proponer un acuerdo de un solo año limitado a la actualización salarial, a la espera de la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada.

Ante esta situación, UGT y CCOO en unidad de acción, anunciarán en los próximos días las «medidas de presión necesarias para forzar a la patronal a retomar las negociaciones con una actitud responsable y con propuestas que respeten los derechos de los trabajadores del sector». Los sindicatos hacen un llamamiento al conjunto de la plantilla «a unirse en esta lucha», y afirman que esta negociación «es por todos».