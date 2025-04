Las multas por utilizar el móvil al volante siguen en preocupante alza en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El número de sanciones por utilizar el teléfono móvil al volante en las carreteras de la provincia de Burgos sigue creciendo de forma preocupante. Así lo avalan los datos de multas que maneja la Dirección Provincial de Tráfico. En los últimos años, se ha pasado de las 1.693 multas por esta infracción al volante a las 1.813 con las que se cerró el pasado año, lo que representa un incremento del 7%.

Durante el año 2021 las multas por utilizar el móvil al volante fueron 1.642, mientras que en el año 2022 se produjo una drástica bajada de las sanciones, al quedarse en 1.224. El año 2023 registró un repunte en el número de sanciones, hasta alcanzar las 1.495.

A pesar de que se llevó a cabo una reforma del reglamento para poder penalizar con la retirada de seis puntos en el carné de conducir, los efectos disuasorios de una sanción tan dura no se han visto reflejados en el descenso de las multas. El director provincial de Tráfico, Raúl Galán, señala que «estamos luchando contra un elemento tan socializado y tan internalizado en la vida diaria de las personas que al final a la hora de conducir también. Porque si te das cuenta, ya no es solamente un problema a la hora de conducir, es un problema en la vida diaria». Aunque pueda ser de perogrullo, «la gente tiene que entender que a la hora de conducir el teléfono móvil no se puede utilizar», más allá de las tecnologías que pueden proporcionar la integración del móvil con el vehículo que «pueden hacer la conducción más segura, pero bien utilizadas y conforme a la normativa».

El director provincial de Tráfico reconoce que «estamos frustrados en ese sentido. Por eso es que vemos que ni baja la incidencia de la siniestralidad, ni baja la incidencia de las infracciones y que está cada vez más interiorizado y nos preocupan especialmente las generaciones venideras. Porque esas son las que están absolutamente enganchadas al teléfono móvil».

Galán recuerda que el uso del móvil al volante está «íntimamente relacionado con las distracciones». En cerca de un 30% de los accidentes mortales hay detrás una distracción en la que ha podido ser clave el uso del teléfono móvil. Recuerda que, en ciudad, está prohibido mirar el teléfono móvil cuando se está parado en un semáforo. «No estás en una parada, estás en una detención, sigues en el tráfico. Entonces no puedes mirar el teléfono móvil entre otras cosas porque aunque tú estés ahí en una detención pues pueden seguir pasando cosas», asegura Galán.

El control del uso del teléfono móvil al volante es una «de las prioridades en las instrucciones» que se dan a la Guardia Civil de Tráfico. Un control que también se recomienda a la Policía Local en la ciudad.