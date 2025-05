Julio Ceballos: «China es mucho más que una ‘fábrica de baratijas’, es un laboratorio de innovación»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace más de veinte años el mundo es el hogar de Julio Ceballos (Reinosa, Cantabria, 1979). Tras residir en países como Finlandia, Reino Unido, Alemania y Austria, este abogado y economista echó raíces en China, donde vive y trabaja desde 2006.

«Soy consultor de desarrollo de negocio internacional, gestor del cambio y formador especializado en China. Desde hace casi dos décadas ayudo a marcas de reconocido prestigio internacional a transformar y adaptar su negocio para implantarse en China y desarrollar con éxito su mercado allí», explica en su web.

Este martes, 6 de mayo, hablará en Burgos de su segundo ensayo, ‘El calibrador de estrellas. Aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI’, publicado por Ariel como su primer y exitoso libro, ‘Observar el arroz crecer. Cómo habitar un mundo liderado por China’ (2023). La presentación será en la Sala Polisón a partir de las 20 horas y el autor estará acompañado por Alberto Rodríguez Boo, fundador y CEO de Alda Hotels. La entrada es libre hasta completar el aforo y el acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y la Asociación Provincial de Libreros.

Pregunta- El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado un terremoto en el tablero internacional. ¿En qué posición está China en este momento?

Respuesta- En posición de ventaja. Mientras Trump convierte la política exterior en un ‘reality show’, China ejecuta una estrategia de largo plazo, clara, definida sin improvisación ni espectáculo. Frente al arriesgado cortoplacismo de Washington, Pekín proyecta estabilidad, serenidad, previsibilidad, multipolaridad y liderazgo. Su respuesta a las bravuconadas de Trump no es el conflicto abierto, sino la diversificación de socios, el refuerzo del consumo interno y una hoja de ruta clara. En este nuevo ciclo, el que grita más no es el más fuerte: el fuerte es el que piensa más lejos. Y en eso, China le gana la partida a Trump.

P.- Durante muchos años, China miraba a EE.UU., Rusia o Japón como sus grandes rivales económicos. ¿Y la India? ¿Cómo es su relación con el vecino de abajo?

R.- China ve a India como un rival emergente, pero no como una amenaza inmediata. Ambos países compiten en tecnología, demografía, herencia milenaria y liderazgo regional, pero tienen estilos opuestos: India es caótica pero democrática; China, planificada pero autoritaria. La relación se parece a una partida de ajedrez: tensión constante, cooperación puntual y un equilibrio estratégico tan frágil como esencial para Asia. El ascenso de ambas superpotencias y el devenir de su relación definirá buena parte de nuestro siglo XXI.

P.- Desde hace décadas, China aparece casi todos los días en los informativos por variados motivos. Pero ¿realmente sabemos en Europa, en España, qué pasa en China?

R.- No. Lo que conocemos es una caricatura, una imagen estereotipada, distorsionada y, a menudo, poco fiel a la realidad que en nada nos ayuda a competir y convivir con China. En España miramos a China con el filtro del miedo, los tópicos y la ignorancia mediática. Nos falta contexto, profundidad y voluntad de entender. A menudo, no hablamos de China, hablamos de nuestros prejuicios sobre China. Pero comprenderla no es un capricho, es una necesidad estratégica. Este siglo XXI no se puede entender sin comprender China y, para eso, hace falta una mentalidad crítica pero abierta, no ingenua pero no sesgada.

P.- ¿Podemos entender, desde nuestra mirada occidental, el crecimiento de este país?

R.- No del todo porque seguimos obsesionados con preguntarnos si China es comunista o capitalista, en lugar de preguntarnos si su modelo funciona. Ellos no ideologizan su progreso: lo ejecutan. La clave es su pragmatismo extremo. Mientras nosotros debatimos, ellos planean, ejecutan e invierten. La eficacia les importa más que la ortodoxia. Y por eso crecen. No van a dejar de crecer.

P.- Como gran conocedor de la potencia asiática, ¿cuál es mayor tópico que destierra su libro ‘El calibrador de estrellas’?

R.- Que China es solo una fábrica de bajo coste o un 'milagro económico'. Es falso: la prosperidad de China se cimenta en el esfuerzo, la planificación, la estrategia y la inversión decidida en talento y tecnología. China es mucho más que una 'fábrica de baratijas': Es un laboratorio de innovación, un plan a 50 o 70 años vista y una maquinaria de formación de talento e innovación. Su éxito no es sólo copia, también hay diseño y estrategia propias. Y mucho tesón. Mi libro es un ejercicio constructivo y pragmático que sirva para desterrar esa arrogancia nuestra que subestima a China… mientras ella nos adelanta.

P.- En su obra también destaca la importancia que dan a la educación y a la lectura en China.

R.- En China, la educación no es un gasto: es la principal infraestructura nacional. No es un derecho pasivo, es una exigencia de supervivencia. Mientras aquí banalizamos el esfuerzo, desprestigiamos la intelectualidad, premiamos la mediocridad y aplaudimos el cortoplacismo, ellos premian la excelencia, el elitismo, el esfuerzo, el largoplacismo y el afán de superación. No hay innovación sin talento, ni talento sin formación. Su obsesión educativa es la base de su competitividad. Por eso acabarán liderando el siglo XXI: nada puede detener a 1.400 millones de chinos dispuestos a mejorar continuamente.

P.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó China recientemente y mantuvo reuniones sus altos mandatarios. ¿Qué beneficios puede tener para España sostener unas buenas relaciones con el Gobierno chino de Xi Jimping?

R.- Muchos. China necesita aliados que entiendan su visión a largo plazo. China no regala nada, pero sí ofrece buenas oportunidades a quien está dispuesto a trabajar con ella a largo plazo: inversión, financiación, transferencia de tecnología, colaboración multilateral… España, con sus lazos con América Latina y su rol en la UE, puede ser un puente clave. Eso sí, no debemos ser sumisos, ni ingenuos ni folclóricos. Seamos socios, no decorado. Seamos bisagra, no satélite. Seamos ejecutivos, no sólo estratégicos.

P.- Siempre se habla de China como un decisivo aliado económico. Pero ¿nos olvidamos de otros aspectos como el social o el cultural?

R.- Totalmente. Y es un error. La influencia de China es también cultural, civilizatoria. Su medicina tradicional, su visión del multilateralismo, su cultura educativa y su relación con el tiempo largo son activos (’soft power’) que Occidente aún no comprende. Ignorar ese patrimonio de influencia es resultar ingenuos.

P.- ¿Cuál es la mejor lección que nos puede dar la cultura china a la occidental? ¿Y viceversa?

R.- China nos enseña que sin educación no hay progreso, que sin tecnología no hay autonomía y que sin industria no hay soberanía. Nosotros podemos recordarle que sin libertad no hay plenitud pero ellos saben a dónde van, tienen claro quienes son, quienes han sido y quienes quieren ser, pero deben recordar por qué vale la pena resultar eficaces: la eficacia (como la innovación o el poder) sin una meta social clara, no es sostenible. Nosotros tenemos valores irrenunciables y nuestro sistema es potente cuando es eficaz, pero necesitamos una hoja de ruta. Lo ideal sería hibridar ambos modelos: eficacia con libertades, visión con más participación. Tal vez sea utópico… dejo a otros que hagan esa reflexión.