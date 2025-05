Estos son los secretos que esconde el Museo de Burgos y que bien valen una nueva visita

Es una de las últimas piezas incorporada a la exposición permanente del Museo. Y ha encontrado su hueco debido a su singularidad dentro de los restos de la época visigoda. El Vaso de los Lobos fue utilizado, probablemente, como recipiente de almacenaje de grano localizado en el sótano de una gran casa vaccea excavada con motivo de las obras del Parque Arqueológico de Roa. Apareció en el año 2000, no se expuso de forma permanente hasta 24 años después. Son los tiempos de un museo que se queda pequeño desde hace décadas. Lo descubierto en las eras de San Blas es una pieza “singular” que está “decorada con motivos que se interpretan como un zoomorfo en perspectiva cenital, una especie de símbolo relacionado con sus creencias religiosas o mitológicas que parece representar de manera esquemática un lobo en los dos lados del recipiente”, explica el arqueólogo del Museo y el mayor experto en la pieza, Jesús Abarquero Moras. La singularidad del Vaso de los Lobos es el detalle y precisión que permite identificar los motivos. “Esa imagen se conocía, pero de manera muy esquemática en otras representaciones, se ha visto pintado en cerámicas, grabado en las funerarias de la necrópolis en la tapa de algunos hornos de viviendas de Pintia, pero con tanto detalle como aquí, no se había encontrado nunca”, destaca el experto en la cultura Vaccea. El cuerpo es geométrico, esquemático, con las patas y las manos hacia adelante, la cabeza muy bien representada donde se aprecian orejas, ojos o fauces y de la boca sale una pastilla ovalada. “Es difícil de interpretar, yo creo que representa una torta de pan que el lobo, estaba de alguna manera protegiendo, teniendo en cuenta que probablemente el recipiente era para conservar trigo, el cereal para hacer el pan y considerado alimento sagrado en la cultura tradicional y localizado en una tierra y población ganadera pero también muy agrícola, podría ser ese el vínculo”, interpreta Abarquero. Un recipiente que aún conserva restos de pintura y que apareció en fragmentos grandes. “La pintura se vio en un primer momento, es una iconografía muy habitual en estos vasos que los pueblos celtíberos pintan con motivos vinosos u oscuros”. Aunque lo que más llama la atención es su combinación con relieves. Las asas que son las patas de un zoomorfo… Una vasija que ha tenido mucho interés entre los expertos. El especialista Martín Almagro Gorbea relaciona este vaso único por la posible vinculación de los Vacceos con el mundo celta del norte. “Este especialista considera que tiene una gran importancia porque da una vuelta de tuerca a la interpretación diciendo que puede estar representando una leyenda mitológica celta”, resume el arqueólogo.

Uno de los secretos con los que se cuenta la historia de Burgos en el Museo provincialTOMAS ALONSO

Teorema de Pitágoras en un vaso romano



Una transición entre la alfarería prerromana y la cerámica romana es un pequeño vaso recuperado del Yacimiento de Clunia. La singularidad no es su forma o su tamaño, un útil muy habitual en los hogares de la zona. La singularidad está en su inscripción. “En una cerámica sueles tener motivos decorativos, simbólicos, alguna inscripción, pero representar un problema matemático de resolución de una cuestión geométrica es algo que ya no es tan común”, remarca el director del Museo de Burgos, Luis Araus.

​La pieza data del siglo I y tiene muchos rasgos de las poblaciones celtíberas que vivían en la zona pero que ya están en contacto con los romanos. Contiene la inscripción del Teorema de Pitágoras. “Parece un encargo muy particular que alguien, por alguna razón, encargó al alfarero y no sabemos si podría ser de un lugar de enseñanza, de algún geómetra o arquitecto, alguien relacionado con este tipo de estudios”.

El vaso, además de su inscripción singular, es un ejemplo de la romanización que ejercía el imperio. “Los romanos dominan, gobiernan, dirigen el territorio con los puntos de poder, el gobierno militar pero no hacen una invasión o una sustitución, ellos se establecen con el mundo indígena que es va romanizando poco a poco pero también incorporan creencias de los sitios que conquistan y, en la península, están todas las creencias célticas que adaptan o incorporan de ahí que esta cerámica tenga mucha similitud con las prerromanas”, resaltan los expertos.

​e hecho, este vaso, por su estilo, se identifica con el taller denominado ‘Los pedregales’, un alfar situado cerca de la ciudad romana de Clunia cuya producción se caracteriza por pastas claras, cerámicas realizadas a torno y decoradas con motivos vegetales y geométricos pintados. En la inscripción existe esa mezcla de estilos con el romano de las letras que acompañan el dibujo y números romanos con letra cursiva antigua.