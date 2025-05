Ayala cuela de "tapadillo" el proyecto del túnel de la calle Santander en la modificación del presupuesto

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala ha incluido de «tapadillo» en la modificación presupuestaria prevista para este mes de mayo, según la expresión utilizada por los concejales de Vox, la redacción del proyecto del túnel de la calle Santander.

De esta manera, se refleja una partida de 1,3 millones de euros para el diseño de la infraestructura central del proyecto Xpande, como es el túnel que modificaría la movilidad en esta parte céntrica de la ciudad. Esta actuación, presentada a representantes de sociedad burgalesa a finales de enero, se convirtió desde entonces en el proyecto estrella del Partido Popular.

Además de la intervención en la calle Santander, incluye mejoras en plaza Hortelanos y la calle San Lesmes y la inversión total, de la que se habló entonces, alcanzaba los 60 millones de euros para ejecutar en varias anualidades.

En concreto, en la documentación entregada a Vox para que estudien las partidas que van en la modificación del presupuesto por valor de 14,3 millones de euros, que irán para inversiones, se incluye el contrato de servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación y salud de las obras del túnel y peatonalización de la calle Santander.

El enfado del grupo de concejales de Vox es mayúsculo porque el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, no les advirtió en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles de que se incluía este primer paso que permitiría al PP desarrollar el proyecto Xpande. Y, sin embargo, como asegura Fernando Martínez-Acitores, portavoz de la formación verde, buscan su voto de apoyo, sin el cual no podrían sacar adelante la segunda modificación del presupuesto, que implica la incorporación de remanentes de las partidas no gastadas en 2024.

Así, aunque estén incluidas «muchas de las pretensiones que nosotros queríamos», en este momento no existiría acuerdo entre el PP y su socio preferente (Vox) al respecto de este importante tema que debe debatirse en el Pleno ordinario del próximo 16 de mayo y, previamente, en la comisión de Hacienda del martes 13 de mayo.

«Es una cuestión de fondo y de forma», denuncian desde la formación de Santiago Abascal porque, en su opinión, buscan su connivencia en su «proyecto estrella» cuando ni siquiera han tenido acceso al anteproyecto y han pasado cuatro meses. En este sentido, es público que han reclamado una reunión con integrantes del equipo de Gobierno para conocer en detalle las pretensiones, más allá, de lo que vieron en la exposición al público con gafas virtuales que se organizó en una sala del Teatro Principal.

La calle Santander concurrida de peatones y vehículos, en una imagen de archivo.SANTI OTERO

La redacción del proyecto del túnel que se cuantifica, en este documento económico al que han tenido acceso, en 1,3 millones de euros a sufragar en varias anualidades. Así, en 2025 se incorporan 60.000 euros, en 2026, 850.000 euros, en 2027 otros 195.000 euros y en 2028, 195.000 euros más. En el caso de que el equipo de Gobierno quisiera comenzar las obras en 2026, como han afirmado en varias ocasiones, debería incluirse específicamente cantidad para la ejecución en el presupuesto de 2026.

Los cuatro concejales de Vox tienen «serias dudas» sobre el proyecto Xpande, ya que, como recuerdan, existen discrepancias entre la presentación virtual y las maquetas que se han hecho públicas. Por ejemplo, se plantean como se solucionará el tránsito de vehículos por la calle Condestable. Por todos estos motivos, «no podemos apoyar un proyecto que no conocemos».

Entre las partidas que el PP ha incluido en la modificación a petición de Vox están 1,4 millones de euros para financiar los bonos al consumo, 278.984 euros para la reforma de la sede de Protección Civil, 455.000 euros para compra de motocicletas y otro material para la Policía Local y otros 100.000 euros para la reforma del Teatro Clunia.