El multacar de la zona azul pasará datos de la doble fila a la Policía Local

El servicio de gestión de la zona azul en la ciudad de Burgos, en manos de la empresa Estacionamientos y Servicios S.A. (Eysa), acaba de incorporar un coche eléctrico que aumentará el control sobre la utilización de las 4.073 plazas de estacionamiento regulado.

Al estilo del ‘multacar’ que tiene la Policía Local, cuenta con cámaras lectoras de matrículas y recorrerá las calles donde están pintadas la zona azul y la zona naranja para detectar infractores sin tique o que hayan excedido el tiempo pagado, pero también alertará a los agentes locales sobre vehículos mal estacionados, en general, o en doble fila. Ese intercambio de información entre los empleados de la ORA y la Policía Local es factible con el nuevo sistema puesto en marcha y funciona ya en varias ciudades, según indicaba el director territorial de zona de Eysa, Carlos Sorribes.

Las infracciones relacionadas con el mal estacionamiento las tienen que firmar los agentes, mientras las relacionadas con el mal uso de la zona azul, correrán, como hasta ahora, a cargo de Eysa. «El vehículo recorrerá de manera permanente la ciudad durante el horario del servicio y tras comprobar las matrículas si detecta una infracción en relación con el tique se traslada la información al controlador que esté más cercano para emitir el aviso de denuncia correspondiente y dejarlo en el coche», concretó Sorribes.

Esta nueva funcionalidad se añade al trabajo que desarrollan los 23 controladores que tiene en plantilla la empresa, que acaba de poner en marcha los 179 nuevos parquímetros.

El concejal responsable de Ingeniería Industrial, José Antonio López, y representantes de la empresa presentaron los nuevos equipos que se incorporan a la ciudad, entre los cuales se suma también una motocicleta eléctrica. Este miércoles, 7 de mayo, han comenzado a funcionar los nuevos parquímetros (desde las 00.00 horas) y entre las novedades, además del visible panel solar que alimenta las máquinas, está que se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, así como con monedas.

Los antiguos parquímetros convivirán unos días con los nuevos para que los usuarios se vayan familiarizando y en el caso de que tengan problemas con el nuevo, puedan usar el viejo. Sorribes considera que los nuevos equipos son «intuitivos» y el personal de Eysa se ha formado para ayudar a las personas que lo necesiten.

Los parquímetros cuentan con lector de códigos ‘QR’ que almacenas las matrículas y, por ejemplo, a la hora de renovar el tique se puede utilizar el lector para reducir los tiempos y ampliar el tiempo de aparcamiento sin necesidad de volver a introducir este dato.

Por su parte, López informaba de que el contrato de gestión de la zona azul se adjudicó el pasado octubre, con la misma empresa que lo venía desarrollando, por valor de 14.196.000 euros y por un periodo de ocho años, sin posibilidad de prórroga. El pliego incluía la renovación de los equipos que se presentaron ayer, pero además la propuesta de ampliar en un 30% las plazas reguladas en el tiempo de duración.

Esto implicaría sumar algo más de 1.200 nuevas plazas a las 4.073 de estacionamiento regulado, pero no se esperan cambios a corto plazo. Sobre la mesa están peticiones históricas por parte de los vecinos de zonas como Vadillos, Barrio Gimeno, calle del Carmen, el Casco Histórico Alto, y alguna zona de Gamonal. «Su ampliación estará sujeta a informes técnicos que avalen la implantación», explicó López, que añadió que no se han modificado los precios por aparcar en zona azul, ya que la ordenanza no ha sufrido cambios.

Con respecto a lo que recoge la normativa sobre que el máximo de tiempo que se puede aparcar en la misma plaza de zona azul es de dos horas, con lo que pasado ese tiempo habría que mover el coche a otra área, de momento, tampoco va a entrar en funcionamiento.

Por otro lado, López contestó a otras preguntas relacionadas con el Servicio Municipalizado de Autobuses y Transportes del que sigue siendo titular hasta que se den los pasos para crear una empresa pública de transporte, tal y como se recogió en las conclusiones de la investigación de lo ocurrido con el sistema de recarga de las tarjetas del autobús. En este sentido, indicó que el próximo viernes se conocerá la propuesta de adjudicación de la nueva empresa que lleve la red comercial en sustitución de Prepay, que debe al Ayuntamiento casi un millón de euros.