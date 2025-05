La Enfermería celebra su día recordando que «sin las enfermeras no hay salud»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Cada 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermería. Una jornada en la que el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos ha querido reivindicar el trabajo diario de las 2.600 profesionales colegiadas. «Creemos que la Enfermería es una de las mejores profesiones, que une ciencia, humanidad y cercanía», señaló el presidente del colegio Raúl Soto.

Apuntó que es una profesión presente desde el nacimiento hasta la muerte del paciente: las primeras vacunas, las curas de las heridas más complicadas, la atención diaria ante una patología crónica en la tercera edad... Pero se sienten invisibles. Por eso aprovechan este día para organizar una serie de talleres y actividades en la plaza del Rey San Fernando a los pies de la Catedral de Burgos y mostrar su día a día en talleres para grupos escolares.

«Lo que no se nombra, parece que no existe pero sin las enfermeras no hay salud posible y el sistema sanitario, con sus luces y sombras, tampoco existiría tal y como lo conocemos en la actualidad», destacó Soto en su discurso de inauguración de la jornada.

Un evento que concentró a diferentes autoridades como el Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz, la decana de la Facultad de Enfermería, María Ángeles Martínez, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala quien recordó que «sois, como los alcaldes, la puerta de entrada al sistema, sois el corazón del sistema sanitario», remarcó.

Actividades y talleres con motivo del Día de la Enfermería.TOMAS ALONSO

También el primer camino de recepción del enfado de los pacientes. En 2023 116 enfermeras fueron agredidas en Burgos lo que «nos convierte en el colectivo sanitario más afectado, reclamamos respeto a la ciudadanía, velamos por tu salud y exigimos a las autoridades dispositivos de protección eficaz».

Durante su discurso, el presidente del Colegio de Enfermería, se preguntó si «¿estamos haciendo lo suficiente para garantizar el relevo de la enfermería? En la próxima década se jubilarán en Burgos alrededor de 600 enfermeras ¿qué se ofrece a las enfermeras jóvenes? ¿Retenemos el talento? Desgraciadamente no». La entidad colegial reclamó más plazas del grado de Enfermería «en el que hay demanda» desde ya para incrementar el ratio paciente enfermera, para diseñar el plan de enfermera escolar que han reivindicado como necesario y para afrontar el reto del relevo generacional.

Criticaron también que la escasez de convocatoria de formación sanitaria especializada por escasa. 2.100 plazas «el mayor número hasta el momento pero es que a ellas han concurrido 10.000 profesionales, ¿qué mensaje se está dando a las 8.000 compañeras que se quieren especializar y no pueden». Reivindicaron también que se reconozca su grupo profesional como A1 «dejar de estar atrapadas en el A2». «Tenemos estudios universitarios de grado, master, doctorados, formación sanitaria especializado capacidad se gestión, todo es no puede seguir siendo invisible», reivindicó Raúl Soto.