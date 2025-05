Vox ve «prepotente» que Ayala avance con el túnel de la calle Santander vía cuestión de confianza

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal Vox, Fernando Martínez-Acitores, sacó pecho de la influencia lograda por los cuatro concejales de su formación en la modificación del presupuesto de 2025, para incorporar 15 millones de euros, en su mayoría para inversiones, que se aprobó en el último Pleno municipal, celebrado el pasado viernes. «Hemos conseguido implantar nuestra impronta», aseguró el concejal, que también criticó la forma en la que el Partido Popular ha llevado las negociaciones durante las últimas semanas.

«Durante días no tuvimos ni contestación, con lo cual interpretamos que era un no rotundo a todo y en la mañana del Pleno nos lo aceptan todo», recordó, para afirmar que la estrategia de Cristina Ayala «no me parece seria». En esta línea de críticas al equipo de Gobierno, siguió relatando lo que piensa su grupo de concejales en relación con los pasos que se están dando por el PP en relación con Xpande y una de sus propuestas más importantes, como es el túnel de la calle Santander.

Una vez que Vox consiguió que se sacara de la modificación de créditos la partida para encargar la redacción del proyecto, Martínez-Acitores considera «una prepotencia fuera de lugar» si el equipo de Gobierno pretende seguir adelante con mecanismos como incluir esta actuación en el próximo presupuesto de 2026 sujeto a una cuestión de confianza.

Desde su punto de vista, «obviamente, las formas no son democráticas», si el Partido Popular pretende avanzar con esta importante iniciativa, que de partida supone una inversión de más de 60 millones de euros en el centro de Burgos.

Así, esperan que se cumplan las palabras dadas por el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, que el pasado viernes durante el Pleno se puso «a disposición» de sus socios preferentes para explicarles el proyecto Xpande.

Por ahora, no se ha fijado fecha a esa reunión y desde Vox llaman la atención sobre una resolución dictada en el área de Urbanismo para encargar sondeos arqueológicos en la calle Santander. «A nosotros no nos ha gustado nada que se haya dictado esa resolución que justo se hace el 9 de mayo, una semana antes del Pleno, cuando ya estábamos hablando de la modificación presupuestaria, y ya hicimos público que no estábamos de acuerdo con la partida incluida para encargar el contrato de servicios para la redacción del proyecto».

Oficina de atención a la maternidad

Por otro lado, sobre la oficina de atención a la maternidad, otra de las pretensiones de Vox que ha aceptado el equipo de Gobierno, el portavoz rechaza las críticas de los socialistas sobre que opinan que se trata de un «chiringuito antiaborto».

Martínez-Acitores leyó los objetivos que persiguen con esta propuesta, que esperan que esté funcionando antes de que acabe el año. «El primero es centralizar las medidas de apoyo a la natalidad y priorizar la asistencia a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad», dijo. A la vez que habló de elaborar un catálogo de recursos públicos y privados a disposición de las mujeres embarazadas, así como un plan de ayudas directas a las familias consistentes en bonos por nacimiento.