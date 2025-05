Barrio alerta que el plan de empleo de Diputación se aprueba «tarde y mal»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE en la Diputación de Burgos, Nuria Barrio, alertó que la institución provincial aprueba «tarde y mal» los planes de empleo, lo que genera «incertidumbre en el mundo rural». Barrio desveló que el plan de empleo de la Diputación se aprobó en la Junta de Gobierno de la semana pasada «sin tener la preceptiva autorización de la Junta de Castilla y León». Una solicitud de autorización que envío la Diputación ayer por la mañana, según indicó Barrio.

Barrio habló de esta situación en el encuentro de alcaldes con el secretario general del PSOE de Burgos, Carlos Martínez, el tercero que mantiene desde que inició esta ronda de contactos. Barrio indicó que los ayuntamientos más pequeños necesitan contrataciones en el medio rural para poder atender servicios tan elementales como el desbroce, la limpieza, o servicios de jardinería» y «estamos a finales de mayo y aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia». La portavoz del PSOE en la Diputación indicó que el equipo de Gobierno actúa «como los malos estudiantes, que dejan todo para el último día».

A ello añadió que la Diputación envió una carta a los alcaldes a principios de año para que no contrataran personal hasta que el plan no estuviera autorizado por la Diputación.El secretario general del PSOE de Castilla y León indicó que esta situación plantada por Barrio es consecuencia de «un presidente que preside pero no gobierna», en alusión a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Comunidad, al que pidió que «planifique el desarrollo estratégico de las nueve provincias de la Comunidad». Martínez recordó algo que ha comentado en otras ocasiones, que «existe un cortocircuito» en el diálogo que debe haber entre la Junta y los ayuntamientos, ya que esa ausencia de comunicación hace que los consistorios se queden solos para afrontar los problemas.

Respecto al plan de empleo de la Diputación de Burgos mencionado por Barrio, Martínez, indicó que en otras provincias se plantean problemas similares, sobre todo cuando llega temporada estival y se necesita contratar más por el incremento de población. Algo que «parece que a la Junta le sorprende», ya que «después de 40 años todavía no se han enterado que es absolutamente necesario, cuando llega el verano y los veraneantes, el incremento de población y la necesidad de dar cobertura de mayor servicio por parte de todos los ayuntamientos». Martínez indicó que es «la punta del iceberg de esa falta de planificación», un problema como el de «falta de médicos, de especialistas, de enfermeros, de apertura de consultorios médicos» o el «abandono» que tienen, «no ya el mantenimiento» de los centros escolares sino «las infraestructuras básicas de consolidación de los mismos».

Por contra, el secretario general del PSOE de Castilla y León destaca encuentros como el celebrado ayer en Burgos con alcaldes para «establecer ese diálogo permanente de escucha con nuestros ayuntamientos».