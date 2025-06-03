El PSOE reclama a Urbanismo que aclare si el túnel de la calle Santander exige cambiar el PGOU

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda la elaboración de un informe específico que determine si la obra del túnel de la calle Santander, planeada y anunciada por el PP, exige una modificación previa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El socialista Daniel Garabito tiene claro que sí, pero reconoce que el contenido del documento reclamado será determinante para "actuar en consecuencia".

El edil recordaba al término del consejo de administración en el que la formación trasladaba su petición que la obra en cuestión "afecta enormemente a las líneas de autobuses y a las calles Toledo y Condestable, que, de tener vocación peatonal, pasará a ser la vía principal para el tráfico norte-sur de Burgos". Detalles como este son los que "nos hacen pensar que, como mínimo, hace falta escuchar la opinión de la gente mediante un periodo de exposición pública de la iniciativa", precisó Garabito, que el cambio del PGOU sí garantizaría.

El socialista tomó como ejemplo cercano lo ocurrido en Valladolid, cuando en 2022 el Ayuntamiento llevó a cabo varias intervenciones en materia de Movilidad. "Una sentencia obligó a retrotraer lo ejecutado y a anularlo todo y señaló que estas medidas han de realizarse como mínimo vía ordenanza, para que el que quiera pueda presentar alegaciones", indicaba, para explicar que en este caso el instrumento adecuado sería la modificación del PGOU que defienden y el PP rechaza.

Así, a la espera de que los técnicos de Urbanismo se pronuncien, el PSOE tiene "todas las opciones sobre la mesa", según Garabito, que aunque insiste en llamar a la prudencia, no descarta acudir a los tribunales si la situación lo requiere, es decir, si el equipo de Gobierno no respeta "los mecanismos democráticos" y "estando en minoría evita un trámite urbanístico imprescindible".

"Ya no se trata de estar a favor o en contra, sino de contar con garantías en este proceso, porque en Valladolid hubo un claro perjuicio económico para la ciudad" al tener que dar marcha atrás. "¿De verdad alguien que se plantea una inversión de 30 millones no quiere tener las espaldas cubiertas? ¿Te vas a lanzar a la piscina sin estar seguro de si hay agua?", se preguntaba el edil.

Según Garabito, la información relativa a la Movilidad del actual PGOU "establece una serie de cosas muy claras y el túnel de la calle Santander las altera", pues no hay ninguna intervención contemplada en este punto, mientras que las calles Toledo y Condestable figuran como peatonales. En este contexto, "existe una duda más que razonable" sobre la legalidad del proyecto de no modificarse estos aspectos, insiste.