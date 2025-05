Polémica por el túnel de la calle Santander. ¿Hará falta modificar el PGOU?

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El túnel de la calle Santander, el proyecto central de Xpande, ha centrado buena parte del consejo de Urbanismo, a través de las preguntas de los grupos de la oposición al equipo de Gobierno, ya que en el orden del día apenas se daba cuenta de la aprobación del expediente para contratar los trabajos arqueológicos previos por importe de 45.000 euros.

Si la hoja de ruta del equipo de Gobierno, en palabras del responsable de esta área municipal Juan Manuel Manso, «es hacer todo lo posible para que salga adelante», la del grupo municipal socialista pasa por exigir que el proyecto se ajuste a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, desde el punto de vista del concejal Daniel Garabito.

Este edil considera que esta actuación debe conllevar una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque requiere una tramitación compleja. «Seamos serios», increpa el socialista, que señala que sé si se modifica el PGOU para «nimiedades», deberá hacerse lo mismo con una obra compleja de 20 o 30 millones de euros.

Garabito sostiene que se debe informar públicamente ese cambio urbanístico para que los vecinos de la zona y quien considere puedan presentar sus alegaciones. Así, por ejemplo, menciona a los residentes en la última manzana de la calle Vitoria (números pares), entre la plaza del Cid y la calle Condestable. «Para que nos entendamos, los vecinos del edificio donde estaba Benetton, vivirán en el interior de una glorieta, como así describe literalmente el anteproyecto el cambio circulatorio que se prevé para esa calle Condestable», explicó, a la vez que indicó «la Ley de Urbanismo de Castilla y León es clara con estas cosas. Lo que modifique el Plan General de Ordenación Urbana hay que tramitarlo».

Este argumento de los concejales socialistas fue muy criticado por el vicealcalde, que durante su comparecencia para informar del consejo, afirmó que «discrepa profundamente de lo que manifiesta el señor Garabito», para sostener que técnicamente no es necesaria esa modificación urbanística, que alargaría los plazos de inicio de las obras y que exigiría aprobación en Pleno con un PP en minoría.

De esta manera, acusó al grupo municipal que lidera Daniel de la Rosa de «poner palos en las ruedas» y prevé que si no optan por esa vía acudirán al juzgado «porque lo que intentarán es hacer todo lo que puedan para que Xpande no salga porque ellos no quieren que salga».

Garabito, por su parte, aclaró que preguntó a los técnicos de Urbanismo sobre este aspecto y la respuesta ha sido que «lo tienen que pensar». En opinión de este concejal, es una cuestión que no quieren afrontar en estos momentos y añadió que si se dictamina que no es necesario modificar el PGOU «acudirán la instancia que haya que ir».

Aparte de estas discrepancias por el procedimiento urbanístico, desde el PSOE han advertido de otras cuestiones, tras haberse leído la documentación del anteproyecto y del estudio de tráfico de Colin Buchanan, encargado cuando el equipo de Gobierno estaba formado por PP y Vox.

El que fue concejal de Urbanismo el pasado mandato concretó que este túnel, de acuerdo a ese estudio, no reduce todos recorridos, puesto que algunos se acortan, pero otros aumentan. Alertó sobre las molestias que generarán las obras desde el inicio con los cambios en las canalizaciones que van por debajo de la calle Santander. Tampoco obvió que esta vía tiene una anchura media de 8 metros, y el túnel necesita de 7 «por lo se construirá muy al lado de las casas, y el resultado será muy angosto, por lo que mostró su preocupación ante cualquier percance de tráfico que pudiera ocurrir en los aproximadamente 400 metros de largo de un túnel con dos sentidos de la circulación.

Desde el PSOE no consideran que la obra sea técnicamente imposible, pero se preguntan: «¿Qué problema real de Burgos estamos resolviendo con este túnel que genera estos potenciales riesgos y este dispendio económico?».

El actual titular de Urbanismo y vicealcalde defiende las «fortalezas» de Xpande que suma cinco intervenciones en la ciudad para darles «coherencia entre sí».

Restó importancia al hecho de que el PP no cuente en este momento con los 60.000 euros para iniciar la contratación de la redacción del proyecto, para afirmar que en el presupuesto de 2025, que se aprobó tras la cuestión de confianza a la que se sometió la alcaldesa, hay 3,5 millones para encargar actuaciones vinculadas con este proyecto estrella. Una cantidad de la que ha salido el dinero para contratar recientemente los estudios arqueológicos de la