Apuestan por el liderazgo femenino en la industria local como aliciente para atraer talento

Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, y Andrea Ballesteros, presidenta de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de ProBurgos.SANTI OTERO

Burgos puede presumir de liderazgo femenino. Es un hecho diferencial, avalado por los datos, que las mujeres copan una parte importante de los puestos directivos del sector industrial. Ostentan, de hecho, el 40%, y se nota.

Aseguran los expertos que su estilo marca, especialmente en un ámbito con una imagen "muy masculinizada". En términos generales, ellas "poseen valores más próximos a las personas, más empatía y una serie de habilidades no técnicas que son fundamentales", detalla Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, convencido de que, hoy en día, esa aportación hace "mucho más atractivas" las empresas que las mujeres encabezan, por lo que Burgos ha de apostar por tal fortaleza para alcanzar la ansiada meta de retener y atraer talento.

A poner de manifiesto esta característica quiere contribuir -al menos ese es uno de sus objetivos- la jornada 'Mujer e Industria' impulsada por la aceleradora de proyectos Polo Positivo y el Ayuntamiento, a través de ProBurgos. La cita celebra su tercera edición el próximo 17 de junio en el Fórum Evolución fiel al doble propósito con el que en 2023 iniciaba su camino: "Por una parte, buscamos mostrar referentes, romper inercias y ofrecer un escenario donde las mujeres que ya están liderando la industria española desde Burgos sean escuchadas, reconocidas y puedan inspirar a otras. Y por otra, significar a Burgos como ciudad de referencia en este aspecto, un destino ideal para desarrollar un proyecto también por esa razón, entre otras", relataba Cuasante.

Este año el evento se centrará en "los grandes temas que marcarán el futuro de la industria: el talento, la tecnología y el liderazgo". Hablarán sobre ellos directivas de compañías de peso, como Antolin, Grupo Correa, Hiperbaric, ABB, Gestamp, Adisseo o Skretting. "Cada una de ellas compartirá no solo su visión estratégica, sino también su experiencia personal, su trayectoria y los desafíos a los que se enfrentan cada día", indicaba el representante de Fundación Caja de Burgos, entidad impulsora de Polo Positivo.

La presidenta de Proburgos, Andrea Ballesteros, incidía por su parte en que iniciativas como 'Mujer e Industria' "ayudan a conseguir una ciudad más innovadora, más igualitaria y también más preparada para afrontar el futuro". Recordaba además que se trata de una apuesta integrada en una línea de actuación municipal más amplia que incluye otras iniciativas como el plan de talento.

La concejal detalló el programa de la jornada, inaugurada por la alcaldesa, Cristina Ayala, que dará paso a una "mañana de diálogo y conocimiento compartido", remarcó Ballesteros. A continuación tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Industria con visión: presente y futuro', en la que participarán Cristina Blanco, CEO de Antolin, y Bibiana Nicolás Correa, presidenta del consejo de administración del Grupo Nicolás Correa.

Tomarán el testigo Verónica Pascual, presidenta de la Fundación ASTI, con las responsables de Recursos Humanos Sonia Fajardo, de Skretting, Maite Castrillejo, de Hiperbaric y Pilar Merino, de Constantia Tobepal. "Debatirán sobre atracción, sobre retención y desarrollo del talento en un contexto que cada vez se torna más competitivo", apuntó la edil.

La tecnología centrará la siguiente charla, en la que participarán profesionales como Noelia Témez, de ABB, Verónica Pinto, de Edscha, Ángelica Medina, de Adisseo España, y Lorena Gil, de Antolín. Compartirán la experiencia en sus ámbitos, centrándose en digitalización, transformación industrial e industria 4.0 y 5.0.

La clausura correrá a cargo de Rafael Balbero, director general de Fundación Caja de Burgos y socio fundador de Polo Positivo.